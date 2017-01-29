Роналду — Кавани — Ройс: трио мечты в воскресном фэнтези

Присоединяйтесь. Собирайте свою команду мечты и боритесь за реальные призы на Drafton. На этот раз речь пойдёт о следующих встречах: «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад», «Сампдория» — «Рома», «Майнц» — «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ» — «Монако».
Голкипер и оборона
За счёт голкипера в этот раз буду пытаться сэкономить. Это в хоккейном фэнтези кипер — важнейшая фигура, в футболе всё не совсем так. Мой выбор — Кристиан Пуджона за 5800 у.е. Логика здесь не только в том, что нам нужен дешёвый игрок. «Сампдория» в домашних встречах очень мало пропускает, и на матч с грозной «Ромой» у неё будет особенный настрой, ведь в недавнем матче Кубка Италии «волки» разгромили генуэзцев. Есть ощущение, что за короткий срок подопечным Спаллетти не удастся дважды разобрать на запчасти защитные построения дорийцев.
Трио обороны — Лукаш Пищек, Рафа Геррейро и Томас Менье. Особой веры в то, что «ПСЖ» и Дортмунд не пропустят, нет. Зато все трое беспрестанно подключаются к атакам, а португалец Геррейро вообще играет в средней линии «Боруссии». В первой части сезона он показал, насколько может быть полезным в атаке, затем была травма, но теперь он снова во всеоружии. Менье — безальтернативный вариант на правом фланге «ПСЖ», пока Орье не вернулся с Кубка Африки. Производительность крайних защитников парижского клуба в этом сезоне просто поражает. Складывается ощущение, что они с закрытыми глазами отыскивают Кавани, который не устаёт забивать.
Средняя линия
Квартет полузащитников не так легко сконструировать. Все главные силы сосредоточены в категории «форварды», поэтому в полузащиту подбираем футболистов, полагаясь в большей степени на интуицию. Фернандеш из «Сампдории» — это будущая звезда европейского масштаба. Серия А для 22-летнего хавбека — школа жизни. Генуэзцы, как я уже говорил, готовят месть для «Ромы», и португалец, играющий под нападающими, может обеспечить нам баллы за результативность. Цена его, конечно, тоже привлекает — всего-навсего 5900 у.е.
Ну а трёх остальных хавбеков возьмём из матча «ПСЖ» — «Монако». То, насколько бесшабашно и агрессивно играют монегаски в этом сезоне, не перестаёт удивлять. Уверен, они не постесняются ввязаться в открытый бой и на «Парк де Пренс». А это обеспечит нам голевую феерию. В надежде на это приобретаем Лемара, Силву и Ди Марию, который наконец-то раскочегарился и сделал дубль в кубковом матче с «Бордо».
Нападение
«Реал» сейчас откровенно плох, но Роналду мы не можем не взять. Почему? Ну а вдруг он выстрелит хет-триком? Этот парень всё может. Да и наши конкуренты наверняка будут его брать. Так что это обязательный дебютный ход.
Взял бы, конечно, в нападение Обамейянга, но он только что вернулся с Кубка Африки, да ещё и не в лучшем настроении. Поэтому наш выбор — Марко Ройс. Хотя при желании можно взять их двоих. «Майнц» в прошлом туре не пропустил, и это лишь третий случай в сезоне. С защитой у «карнавальных» всё печально, дортмундцам будет где порезвиться.
Последний штрих — Эдинсон Кавани. Уругваец первым в сезоне в топ-чемпионатах достиг отметки в 20 забитых мячей. «Монако» — соперник серьёзный, лидер чемпионата Франции. Но раз уж мы решили, что от этого матча ждём града голов, то без южноамериканца нам не обойтись.
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