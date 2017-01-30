Возрождение Даугавиньша придётся на матч со «Спартаком»

Вратарь: Михаил Бирюков, «Торпедо», — 7500 у.е.
Неразбериха с вратарской позицией в Нижнем Новгороде, похоже, подошла к своему логическому завершению. Михаил Бирюков неплохо выглядел в матчах с грандами ЦСКА и СКА, «армейцев» с Невы и вовсе победил.На этой положительной волне он должен окончательно убедить Петериса Скудру, что на него нужно делать ставку и в плей-офф. Другое дело, что стабильностью этот страж никогда не баловал. Но опыт у него серьёзный, такой шанс выбрасывать в мусопровод не стоит. Очевидно, на данном этапе «Спартак» не самый грозный соперник. Нижегородцам необходима победа, чтобы улучшить свои позиции в борьбе за третью строчку Запада. Уж как минимум ждём от Бирюкова победы, желательно, чтобы он пропустил не больше двух шайб. «Автозаводцам» ведь нужно отомстить москвичам за сухое поражение в первом круге.
Защитник: Марк-Андре Граньяни, «Динамо» Минск, — 8200 у.е.
Канадский защитник весь сезон держит марку, не опускается ниже достаточно высокого уровня: исправно набирает очки, имеет положительный показатель полезности. Да что тут говорить, Граньяни на втором месте в команде по результативным передачам, уступает лишь Эллисону. Полагаю, минское руководство не пожалело, расставшись с Бэйленом, тот гораздо чаще бросал, не замечая партнёров. Граньяни же в первую очередь качественный распасовщик, а забивать и без него есть кому.
Бирюков не должен выбрасывать в мусопровод свой шанс стать первым номером «Торпедо».
Почему он нам необходим сегодня? Канадец постоянно выходит в большинстве, а «Йокерит» — худшая команда КХЛ по игре в меньшинстве, чуть более 75 процентов собственных удалений «шуты» затем нейтрализуют. Чудовищный показатель. Минск же среди лидеров по большинству, так что здесь всё логично.
Защитник: Чарльз Дженовей, «Йокерит», — 8200 у.е.
Жесточайшая битва идёт на Западе за места в плей-офф. Не может чувствовать себя спокойно «Витязь», занимающий 7-е место и опережающий «Йокерит» на 4 балла. Финны и подавно ощущают давление, в двух очках позади «Сочи», а в четырёх «Слован». Каждый тур может многое изменить. Раз уж на оборону «Йокерита» особых надежд нет, должно проявить себя нападение. Чарльз Дженовей, пожалуй, самый атакующий из всех оборонцев клуба из Хельсинки. Он выходит в первой спецбригаде большинства, умеет и бросать, и пасовать. Так что его включаем в наш небольшой коллектив.
Эллисон не только лучший ассистент минского «Динамо», но и первый по числу набранных очков: 45 баллов в 49 играх.
Нападающий: Мэтт Эллисон, «Динамо» Минск — 9000 у.е.
Про игру «Йокерита» в меньшинстве мы уже поговорили. Упомянули и про подвиги Мэтта Эллисона, но он не только лучший ассистент команды, но и первый по количеству набранных очков: 45 баллов в 49 играх. Несколько встреч лидер минчан пропустил из-за дисквалификации, но в последних играх снова раскатился: 6 очков в 5 встречах. Жду от него результативной игры и в Хельсинки, раз уж «Йокерит» слабенькой «Югре» позволил забросить 5 шайб.
Если «Торпедо» намерено успешно выступить в плей-офф, ему в срочном порядке нужно оживить Каспарса Даугавиньша.
Нападающий: Петер Регин, «Йокерит», — 8500 у.е.
Традиционно не проходим мимо Петера Регина, когда есть в расписании матч «Йокерита». Датчанин самый стабильный снайпер финского клуба. В отдельных матчах на первые роли выходят другие исполнители — О'Нилл, Йормакка, Хухтала, но Регин самый стабильный, а потому — самый надёжный кандидат в фэнтези. В этом сезоне он уже набрал 47 баллов, что на 16 больше, чем у его ближайшего преследователя, партнёра по звену Брайана О'Нилла.
Нападающий: Каспарс Даугавиньш, «Торпедо», — 8500 у.е.
Если «Торпедо» намерено успешно выступить в плей-офф, ему в срочном порядке нужно оживить Каспарса Даугавиньша. Латвиец на старте сезона и сейчас как Юпитер и Плутон. В первых трёх матчах он набрал пять очков. В январе в пяти встречах у него лишь жалкая голевая передача. Но Даугавиньш — лидер раздевалки, ему нужно вновь поверить в себя, он ведь по-прежнему много времени на льду проводит. «Спартак» не самый серьёзный оппонент, возможно, именно сегодня партнёры помогут Каспарсу забить. Страшно сказать, в последний раз Даугавиньш отличился 26 октября. Да, была непростая травма, но пора уже брать себя в руки и демонстрировать свой уровень.
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