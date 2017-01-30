Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возрождение Даугавиньша придётся на матч со «Спартаком»

Короткое расписание в КХЛ в наступивший понедельник. Но и двух матчей достаточно для борьбы в дейли фэнтези. Собираем сливки в свой состав.