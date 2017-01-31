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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. Ливерпуль — Челси, Арсенал — Уотфорд
Фото: Reuters
Текст: Алексей Пионтковский

Мид-уик в АПЛ: как сэкономить, чтобы купить Алли, Санчеса и Роуза

Во вторник стартует 23-й тур АПЛ. Центральная встреча «Ливерпуль» — «Челси» на «Энфилде». Готовимся, участвуя в интригующем фэнтези-турнире.
31 января 2017, вторник. 22:20. Фэнтези
В предстоящих турнирах на базе 23-го тура английской Премьер-лиги мы располагаем бюджетом в 100 000 у.е. То есть в среднем на одного футболиста мы можем потратить не более 9091 у.е. Однако, открывая список возможных приобретений, мы видим, что лидеры «Арсенала» Санчес и Озил стоят соответственно 13 700 и 13 100 у.е. Берёшь хотя бы одного из них — и уже нужно будет ужиматься с помощью не такой раскрученной персоны.

Попробуем порекомендовать вам нескольких относительно недорогих футболистов, чтобы ваша фэнтези-команда на платформе Drafton получилась конкурентоспособной и сбалансированной.

Том Хитон, «Бёрнли» — 7400 у.е.


Начнём с голкипера. Том Хитон в этом сезоне просто покоряет своей игрой сердца болельщиков АПЛ. В прошлом сезоне уроженец Честера, воспитанник «МЮ» зажигал в Чемпионшипе, да так, что даже заслужил
вызов в сборную. Сейчас Хитон один из «виновников» того, что «Бёрнли» даже не думает о вылете и является одной из лучших домашних команд всей лиги. Хитон же лидер сезона по числу сейвов. Все помнят феерию от кипера «Бёрнли» в гостевой игре с «Ман Юнайтед». Моуринью был просто шокирован. Правда, и каркас ворот Хитону помогал.

«Бёрнли» в нынешнем сезоне дома огорчил очень многих: у него 8 побед в 12 матчах, всего он набрал 26 очков, 25 из них на «Тёрф Мур». В 12 играх пропущено лишь 11 мячей. А соперником команды Шона Дайча будет «Лестер». Действующие чемпионы в 11 гостевых играх набрали лишь 3 очка (3 ничейных исхода), забив только 8 мячей. Так что есть резон взять Хитона, пусть Марез уже вернулся с Кубка Африки. Слимани-то сыграть не сможет, а Варди как-то не убеждает.

Майкл Кин, «Бёрнли» — 6700 у.е.


По тем же соображения берём защитника Майкла Кина. Кстати, и он по иронии судьбы воспитанник «МЮ». Долго Кин скитался по арендам, пока в позапрошлом году «Бёрнли» не получил его трансфер. С той поры карьера Кина буквально летит в гору. Его уже приглашали в национальную команду. А в нынешнее трансферное окно Кином дотошно интересовался «Эвертон». Лично Рональд Куман в прессе заявлял о намерении выкупить 24-летнего защитника, но, видимо, вопрос отложен до лета. Пока же Кин может продолжать зарабатывать репутацию надёжного оборонца и мастера борьбы на «втором этаже».

Скотт Эрфилд, «Бёрнли» — 6800 у.е.


Не стоит удивляться засилью игроков «Бёрнли». О его домашней статистике я уже сказал, как и о гостевых показателях «Лестера». Так вот Эрфилд, левый вингер, в этом сезоне не обладает качественной статистикой. А вообще-то он за 160 матчей в «Бёрнли» забил более 20 мячей. В этом сезоне ему не везёт, были попадания в штангу. И на его счёту несколько предголевых передач, которые бы считались ассистами в хоккее.

Тем не менее Эрфилд забивал — почему бы не повторить снова, тем более что за 6800 у.е. сложно найти более приемлемый вариант.

Джуниор Станислас, «Борнмут» — 7300 у.е.


«Борнмут» — одна из самых агрессивных домашних команд Премьер-лиги, по-настоящему безбашенный коллектив, который выиграл у «Ливерпуля» 4:3, сыграл вничью с «Арсеналом» 3:3, пропустив в компенсированное время. В 11 встречах «вишенки» забили 21 мяч — показатель, достойный уважения. Джуниор Станислас провёл далеко не все матчи в нынешнем сезоне, только в 14 принял участие. Но времени даром хавбек южан не терял — 4 забитых мяча и 5 голевых передач. Это лучшая статистика в «Борнмуте». Как же его не взять, тем более за 7300?

Каллум Уилсон, «Борнмут» — 7900 у.е.


Каллум Уилсон свежим ветерком ворвался в АПЛ в прошлом сезоне, быстренько оформил хет-трик, какое-то время находился в списке лучших снайперов, но тяжелейшая травма отправила его в лазарет на полгода. Пока он не вернулся в полной мере, но на его счету шесть забитых мячей, три из которых с «точки». Но нам темнокожий форвард может пригодиться, ведь «Кристал Пэлас» в гостях пропускает в среднем почти 2,5 мяча за игру. Уилсон ещё и пенальтист в «Борнмуте», а это чрезвычайно важный нюанс в фэнтези.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексис Санчес Деле Алли Дэнни Роуз фэнтези-футбол
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