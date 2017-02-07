Реальность фэнтези: Месси и Джеко в одной упряжке

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Голкипер и оборона
Как известно, Луис Энрике по старой доброй барселонской традиции в Кубке Испании доверяет место в воротах резервному голкиперу. В нынешнем сезоне это Яспер Силлессен, приобретённый летом у «Аякса». Не скажешь, что голландец штампует матчи на ноль, это сейчас просто невозможно, учитывая перекос в игре «Барселоны», но порой у него проскакивают сухие игры.
Честно говоря, не особенно рассчитываю на то, что голландец сможет нас сегодня порадовать в полной мере. Смысл в его покупке практический — он стоит дешевле своего визави Мойя и кипера «Ромы» Щенсны. Цена у первого номера «Фиорентины» Тэтэрушану и у Силлессена идентичная. Когда стоишь перед таким выбором, склоняешься всё же в пользу стража ворот «Барсы».
На мой взгляд, в сегодняшней программе дня у всех четырёх команд есть прекрасные шансы, чтобы отличиться. Об этом свидетельствуют и букмекерские котировки, вариант «обе забьют» и там и там оценивается весьма скромно. Поэтому лучше взять схему с тремя защитниками и при этом особенно не тратиться на оборонцев. Предлагаю тройку из римского матча — Эмерсон, Бруно Перес и Макси Оливейра. Все трое об атаке думают даже больше, чем о надёжном тыле. Результативные передачи в их исполнении не редкость, а Бруно Перес и забивает частенько. Его гол в ворота «Ювентуса» во времена выступления за «Торино» до сих пор перед глазами. Он точно входит в пятёрку лучших за последние 10 лет. Пробежать с мячом почти 80 метров и вонзить мяч в цель — на такое немногие способны.
Средняя линия
Пока Мохаммед Салах переживает поражение в финале Кубка Африки, Лучано Спаллетти собирается использовать Раджу Найнгголана в роли атакующего полузащитника. Бельгиец получит больше свободы, это позволит ему больше креативить, а он это умеет делать. Не всегда Найнгголана использовали, как «собаку» в центре поля. Ну, и все осведомлены о пушке Раджи. Обороне «Фиорентины» надо быть начеку: ни в коем случае нельзя позволять бельгийцу наносить удары с выгодных позиций. Мы же надеемся, что Найнгголан как раз таки сможет забить.
Из состава «фиалок», конечно же, берём лидера — Йосипа Иличича. Словенец продуктивен, забить может в любую секунду. По силе и точности удара он сопоставим с Найнгголаном, да ещё и стандарты исполняет.
Арда Туран сегодня будет заменять дисквалифицированного Неймара в атакующей тройке «Барселоны», поэтому мимо такого лота пройти нельзя. Против своей бывшей команды турок обязательно захочет сыграть на максимуме. А партнёры у него такие, что с их помощью он запросто сможет стать одним из героев встречи.
Кого-то надо взять из «Атлетико». Большие сомнения в том, что «матрасники» останутся на голодном пайке. Но выбор не так широк. Коке и Сауль играют слишком глубоко. Торрес и Гризманн — нападающие, а там у нас свои герои… Остаётся, по сути, только Феррейра-Карраско, который сбавил в продуктивности, осенью он был в огне. Но выстрелить этот парень может в любую секунду. Не верите? Пересмотрите финал Лиги чемпионов прошлого сезона.
Нападение
Если есть возможность взять Месси, ею пренебрегать преступно, пусть даже «Барса» играет с «Атлетико». В мире ещё немало рекордов, которые аргентинец собирается побить.
За короткий промежуток времени Федерико Бернардески завоевал статус едва ли не главной атакующей итальянской звезды. Известно, что на Апеннинах не так много ярких игроков в нападении. Один из лидеров «Фиорентины» стремится выбить себе главные роли. Ещё в прошлом сезоне казалось, что Федерико — самый обычный пижон, но разве что сверхтехничный. Только в дриблинг он шёл, чтобы покрасоваться. Толку от его финтов было чуть. В этом году Паулу Соузе удалось изменить его сознание, парень стал играть на команду, ему доверили некоторые стандарты, пенальти. Пока что он оправдывает доверие. Обороне «Ромы» будет непросто его остановить. Флорентиец будет получать много пространства, в такой ситуации он невероятно опасен.
Эдин Джеко венчает наш состав. Босниец забивал в двух последних турах, тем не менее в гонке снайперов Серии А его подвинули с первой строчки. Дрис Мертенс принялся забивать в промышленных масштабах и обошёл конкурента из Рима. На счету Джеко 15 мячей, у Мертенса — 16, 13 из которых он забил в последних восьми турах. Это обстоятельство должно встряхнуть форварда «волков», Джеко ещё в начале сезона заявлял об амбициях выиграть снайперскую гонку в Италии.
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