Как покорить НХЛ вместе с Брентом Бёрнсом и Остоном Мэттьюсом

Переходим к комплектованию команды, которая может принести нам призы в главных конкурсах дня.
Вратарь: Мартин Джонс, «Сан-Хосе Шаркс» — 9500 у.е.
При выборе кипера у нас нет права на ошибку. Стоит не угадать со стражем ворот, как тут же попадёшь в затруднительную ситуацию. Если твой оппонент взял вратаря, сыгравшего на ноль, отыграть гандикап сложно. «Шут-аут» приносит 10 очков, а вкупе с сейвами и победой голкипер может принести и все 20 баллов.
Но в сегодняшних баталиях не просматривается команда, которая способна в защите сыграть идеально. Вроде бы у «Коламбуса» есть неплохие шансы не пропустить от «Ванкуверу», но у «Кэнакс» должно же быть хоть какое-то уважение к себе. Четыре поражения подряд практически лишили их шансов на плей-офф. Нужно попытаться хотя бы что-то продемонстрировать в атаке. Да и «Блю Джекетс» в последний месяц не блещут качественной игрой в обооне.
Поэтому попробую ангажировать Мартина Джонса. «Сан-Хосе» входит в число сильнейших выездных команд. Ну а «Бостон» который год подряд дома играет просто ужасающе — 28-й показатель в лиге. И «акулы» за последние несколько лет одержали немало побед в «Ти-Ди Гардене». Почему бы снова не провести спецоперацию на высшем уровне?
Защитник: Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс» — 9500 у.е.
Если бы не было Остона Мэттьюса и Патрика Лайне, то Зак Веренски точно бы получил премию Колдера в этом сезоне. Но с такими раскрученными рядами бороться невозможно. Тем временем 19-летний американец уже стал одним из лидеров «Коламбуса», постоянно играет в первой бригаде большинства. На его счету 31 (8+23) очко по системе «гол+пас», это шестой результат в команде. Но повторюсь — он игрок обороны.
В последнее время большинство «Джекетс» забарахлило, а ведь его считали эталонным. Но никак не удаётся реализовать ребятам из Теннесси численное преимущество. Думаю, долгожданный момент настанет в игре с «Ванкувером», у которого процент нейтрализации лишь 78,72. Ну и без Веренски сие событие обойтись не может.
Защитник: Брент Бёрнс, «Сан-Хосе Шаркс» — 10 600 у.е.
Если сравнивать КХЛ и НХЛ, то Брент Бёрнс — это магнитогорский Крис Ли. Этот защитник даст фору большинству форвардов по количеству набранных очков. Представьте себе, Бородач Бёрнс сейчас 3-й (!) во всей лиге с 57 очками. Впереди лишь Кросби и Макдэвид. Забросил Брент, кстати, на 4 шайбы больше, чем лидер «Эдмонтона».
Такой кадр может быть ценен абсолютно в любом матче. К тому же я уже отмечал слабую игру «Бостона» в родных стенах.
Нападающий: Кэм Аткинсон, «Коламбус Блю Джекетс» — 10 200 у.е.
Больше юркого Аткинсона в нынешнем сезоне забросили только Кросби и Картер, форвард «Коламбуса» идёт вровень с Овечкиным — у обоих по 26 точных попаданий. Причём нужно отметить, что дело у Аткинсона начало стопориться после того, как он узнал о приглашении на Матч всех звёзд. Эмоции, видимо, переполнили лидера атак «Блю Джекетс», и он начал слишком нервничать, отсюда и реализация ухудшилась. Но на самом звёздном празднике в Калифорнии он оказался в команде победителей и едва не получил титул MVP. Выбирали всё-таки Уэйна Симмондса из «Флайерз».
Но в трёх последних встречах Аткинсон забросил дважды. Это значит лишь одно — прицел поправлен. Сейчас заработает большинство «Коламбуса», и Аткинсон поборется со всеми топами за трофей имени Мориса Ришара.
Нападающий: Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» — 10 100 у.е.
«Торонто» играет дома, и этим нужно пользоваться «кленовым листьям», чтобы укрепить свои позиции в борьбе за место в плей-офф. Майк Бэбкок знает своё дело, впрочем, в этом никто и не сомневался. Не удивлюсь, если уже через год Коач Майк вместе со своими молодыми подопечными будет реально претендовать на Кубок Стэнли.
Главный фаворит на приз лучшему новичку сезона Остон Мэттьюс, похоже, пережил небольшой спад, связанный с травмой. Он снова на острие атак, забивает, отдаёт. В последних трёх встречах 5 очков на его счету. Хоть у нынешнего соперника «Торонто» «Сент-Луиса» наблюдается прогресс, всё же тренера сменили, но это не должно помешать «Мэйпл Лифс» отметиться 3-4 шайбами на родной площадке. Мэттьюс — первый претендент на набранные очки.
Нападающий: Иван Барбашёв, «Сент-Луис Блюз» — 5500 у.е.
Если об атаке «Торонто» можно отзываться только в хвалебных тонах, то оборона далека о совершенства. По-прежнему многовато пропускают подопечные Бэбкока. И для нас это сигнал к тому, что нужно взять одного из форвардов «Блюз». На Тарасенко или даже Стина нам средств не хватило. Но мы пытаемся выкрутиться из сложного положения. Иван Барбашёв, чем не кандидат? Новый рулевой «Сент-Луиса» Майк Йео заявил, что его доверие к молодому россиянину растёт с каждой игрой. В прошлом матче Барбашёв забросил свою первую шайбу в НХЛ. Сейчас он в эйфории и в этом матче будет летать по площадке. Его ещё не успели изучить, поэтому не исключено, что он Барбашёв снова отметится результативным действием.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.