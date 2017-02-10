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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. Наполи — Дженоа, Бордо — ПСЖ
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Открываем уик-энд, слушая новую симфонию Мертенса!

В пятницу в Европе стартуют туры сразу в четырёх топовых лигах. Ищем лучшее сочетание для дейли фэнтези, покупаем Мертенса и Кавани.
10 февраля 2017, пятница. 19:45. Фэнтези
Всего несколько дней осталось до рестарта Лиги чемпионов, а это значит, что в Италии тур начинается именно в пятницу. «Наполи» получит на день больше для подготовки к битве с мадридским «Реалом». То же самое касается и «ПСЖ», который получит преимущество примерно в сутки над «Барселоной». А вот «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» и «Майнц» — «Аугсбург» — давно запланированные спектакли. Еврокубки к ним не имеют отношения. Впрочем, все четыре встречи представлены в новых состязаниях на Drafton.

Голкипер и оборона


Выбор в пользу Седрика Каррассо многие могут не одобрить. Как можно брать голкипера, которому предстоит противостоять атаке «ПСЖ»? И тем не менее сделаю именно такой шаг. Недавно «Бордо» принимал «ПСЖ» в кубковой игре и получил в свои ворота четыре мяча. Но с той поры жирондинцы забыли о поражениях. Во многом это связано с возвращением Каррассо, который провёл три последних встречи в рамке ворот аквитанцев. Но всё же не это главный мотив такого выбора. Очевидно, для «ПСЖ» сейчас самое главное — это домашняя встреча с «Барселоной». На сегодняшнюю игру может быть недонастрой, к тому же уверенная прошлая виктория также может сыграть негативную роль. Возможно, Каррассо не удастся принести бонус за «сухарь», но несколько сейвов он точно сделает. Уверенности в других голкиперах, которые представлены в сегодняшнем фэнтези, всё равно нет.

В защите сделаем упор на игроков «Наполи». Партенопейцы принимают «Дженоа», который на выезде забивает маловато — 10 мячей в 11 встречах, причём 3 пришлись на последнюю встречу с «Фиорентиной». После такого выплеска неминуемо последует пауза. «Грифоны» уже и забыли, когда побеждали в Серии А. Поэтому для «Наполи» это прекрасная возможность взять три очка в спокойной атмосфере. 1-2 гола в первом тайме, после чего «сушка». Результативность понадобится в матчах с «Реалом». Маджо, заменяющий дисквалифицированного Хюсая, и Альбиоль — наш выбор.

Как известно, крайние защитники «ПСЖ» действуют продуктивнее средней линии. Курзава из-за повреждения встречу наверняка пропустит. Возьмём его сменщика Максвелла. С кроссов бразильца Кавани назабивал уже кучу мячей. К тому же парижане вполне могут и не пропустить на «Матмут-Атлантик».

Средняя линия


Мертенс — бог! По-моему, после каждого матча «Наполи» в последнее время в социальных сетях появляются тысячи подобных сообщений. Бельгиец, которого вынужденно сделали центральным нападающим, в последних восьми матчах Серии А отличился 13 раз. В гонке снайперов он уступает только Эдину Джеко и идёт вровень с Гонсало Игуаином. Аркадиуш Милик, функции которого возложил на себя Мертенс, поправился, но на весь матч его пока не хватает. Так что сегодня Дрис уже в первом тайме может представить на суд публике новую симфонию, по ходу которой забьёт пару мячей.
Мертенс — бог! После каждого матча «Наполи» в последнее время в социальных сетях появляются тысячи подобных сообщений.

В полузащиту также возьмём Хосе Антонио Рейеса из «Эспаньола», который переживает возрождение. В трёх последних встречах он дважды забил и трижды помог отличиться партнёрам. Хороший улов. Барселонская публика ждёт от него новых подвигов, раз Пьятти снова травмировался.

Юнусс Санкаре только-только перебрался из «Лилля» в «Бордо» и сразу же на кураже влетел в стартовый состав команды Жослена Гурвеннека. Остервенело действует воспитанник «ПСЖ» — вгрызается в соперников, совершает массу отборов, при этом идёт вперёд, ассистирует партнёрам. Такой человек нам нужен, особенно за скромные 5700 у.е.

Халил Алтынтоп в былые годы боролся за звание лучшего бомбардира Бундеслиги. Сейчас его карьера близится к закату, но периодически он вспоминает о своих подвигах и забивает за «Аугсбург». Баварский клуб постепенно раскочегарился после новогодних праздников. Важно, что он стал забивать. В атаке действительно многое получается у «Аугсбурга». А «Майнц» позволяет своим соперникам многое, команда без царя в голове. Опыт Алтынтопа может нам пригодиться.

Нападение


Если продолжать разговор о встрече «Майнц» — «Аугсбург», то стоит ждать голевого пиршества. И я бы обратил внимание на новичка «карнавальных» Бояна Кркича. У сербского испанца есть очередной шанс перезагрузить карьеру. Попал он в правильную команду, которая делает акцент на атаке. Сегодня его премьера перед домашней публикой. На эмоциях Кркич способен выстрелить! Поверим в него.
В трёх последних встречах Рейес дважды забил и трижды помог отличиться партнёрам. Хороший улов.

Хоть я и не очень верю в «ПСЖ» в сегодняшней игре, но лучше чрезмерно не рисковать. Эдинсон Кавани способен выстрелить в любой игре, так что придётся раскошелиться.

«Эспаньол» в полном порядке, одержал три победы подряд. Ему предстоит встретиться с «Реалом Сосьедад». Обычно матчи этих соперников получаются невероятно результативными. И это подходящий момент для того, чтобы выкупить трансфер Херара Морено, который в нынешнем сезоне забил 8 мячей в Примере.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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