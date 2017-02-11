«Динозавры» вымрут в Лейпциге и другие перипетии тура Бундеслиги!

Но не будем забегать далеко вперёд. Эту тему подняли в связи с тем, что матчи лидеров немецкого чемпионата вошли в новый турнир по дейли фэнтези на Drafton. Решаем, кого же взять из стана «РБ Лейпцига» и «Баварии», чтобы добраться до призовой зоны.
Голкипер и оборона
Глобальную ставку решил сделать на оборону «РБ Лейпциг». Несколько факторов подтолкнули к такой идее. Во-первых, команда Хазенхюттля разозлена неудачей в Дортмунде и будет стремиться отыграться на «Гамбурге». Во-вторых, в мид-уик вице-лидеры отдыхали, а «динозавры» бились с «Кёльном» за место в четвертьфинале Кубка Германии, и не без успеха. Сил у хозяев будет явно больше. В-третьих, в состав новичка возвращаются Забитцер и Вернер, которых не хватало в противостоянии с Дортмундом. Есть и неувязочка в виде потери ключевого защитника Комппера, но 18-летний француз Юпамекано вышел ещё в прошлом туре на замену и смотрелся достойно. А его цена (5800 у.е.) лишний раз требует, чтобы на него обратили внимание. Также приобретаем голкипера Гулачи и правого защитника Бернардо. «Гамбург» неплохо начал вторую часть сезона, но «Лейпцигу», лучшей домашней команде сезона, на выезде он не конкурент. Хозяевам пора сыграть на ноль.
Немецкие издания считают, что на краях обороны у «Баварии» появятся Лам и Алаба. Но есть основания не верить этому. Впереди матч с «Арсеналом», а эти двое играли против «Вольфсбурга» во вторник. Анчелотти постоянно ротирует игроков на флангах, поэтому велика вероятность увидеть в Ингольштадте Рафинью и Берната. Если они действительно будут в стартовой заявке, имеет смысл перейти на схему в 4 защитника и взять обоих. «Бавария» не слишком ярко играет в атаке после длительной паузы, надо хотя бы ворота закрыть на замок. В черновом варианте оставляем лишь Берната. На его месте можно будет попробовать Лама, если Анчелотти поставит ветерана. Добавлю лишь, что «Ингольштадт» — постоянный клиент «Баварии».
Цена (5800 у.е.) лишний раз требует, чтобы менеджеры обратили внимание на 18-летнего Юпамекано из «Лейпцига».
Средняя линия
В средней линии мы просто обязаны найти место для Арьена Роббена. Через голландца проходят почти все атаки «Баварии», часто он сам их завершает, бывает, что ассистирует Роберту Левандовскому. Не уверен, что мюнхенцы забьют больше двух мячей в Ингольштадте, но хотя бы один наверняка будет организован при помощи обладателя гениальной левой ноги.
Двигаемся дальше. Торган Азар после всех своих злоключений, связанных со здоровьем, похоже, набрал оптимальные кондиции. Гол с пенальти в кубковой игре должен добавить бельгийцу уверенности, которую он сможет воплотить в результативные действия в Бремене. Защищаются «музыканты» отвратительно, Азар обязан будет воспользоваться свободным пространством.
Игра в Бремене должна получиться богатой на голы. В 9 из 10 последних встреч между этими соперниками забивали обе команды. Раз уж Клаудио Писарро на больничном, то неплохие шансы отличиться есть у Зерге Гнабри. Полузащитник сборной Германии наверняка после сезона пойдёт на повышение, пока же его миссия — помочь «Вердеру» не вылететь. Этим он сегодня и займётся.
Мият Гачинович в заявке «Айнтрахта» значится игроком средней линии, но Нико Ковач использует его в центре атаки. Это нужно учесть. Да, играть «Айнтрахту» против «Байера». Но Леверкузен потенциально силён, хотя на деле это демонстрирует редко (10-е место в Бундеслиге). «Айнтрахт» же идёт в тройке! «Байер» на своём поле пропустил 16 мячей в 10 встречах. Так почему бы Гачиновичу не огорчить Бернда Лено вновь?
Миссия Зерге Гнабри на конец сезона — помочь «Вердеру» не вылететь. Этим он сегодня и займётся.
Нападение
Как же не хватало Тимо Вернера в матче с «Боруссией». Но перебор карточек оставил его на трибуне. Сейчас кандидат в национальную команду зол, заряжен и наверняка займётся «динозаврами» из Гамбурга.
Дортмунд едет в гости к слабейшей команде лиги. Даже чудо вряд ли убережёт «Дармштадт» от вылета. Перед полётом в Лиссабон парни Томаса Тухеля могут выиграть, при этом сэкономив силы. Для этого нужно поскорее забить пару мячей в ворота «98-х», чтобы погасить интригу. Лучший снайпер сезона Пьер-Эмерик Обамейянг должен взвалить на себя решение этой задачи.
В Бремене гладбахской «Боруссии» придётся обойтись без капитана Ларса Штиндля, он отбывает дисквалификацию. Поэтому главной ударной силой станет бразилец Раффаэл. В двух турах кряду он забивал. Ничто не должно помешать ему продлить серию, ведь оборона «Вердера» за последние полгода не стала сильнее ни на йоту.
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