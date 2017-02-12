Тур в Серии А: Белотти взвинтит трансферную стоимость до 30 млн

Голкипер и оборона
Есть немало оснований полагать, что ряд команд в предстоящих встречах отличиться не сможет: слишком уж неравные пары. В первую очередь бросается в глаза большое преимущество «Торино» над аутсайдером «Пескарой», да и «Интер» обязан легко обыгрывать «Эмполи». Но комплектовать оборонительные порядки в первую очередь будем на базе «Сассуоло».
Чёрно-зелёным будет противостоять «Кьево», одна из самых цепких команд лиги, которая очень здорово умеет ломать игру соперникам. «Летающие ослы» — лидеры по числу нулевых ничьих. И в противостоянии с «Сассуоло» у веронцев уже случались такие невзрачные игры. Нет уверенности, что веронцы не пропустят, всё-таки у хозяев выздоровел Берарди, набрал кондиции Политано, а Пеллегрини поставил свои голевые успехи на поток. При этом оборона у команды Ди Франческо сбитая, нахрапом её не возьмёшь. Отсюда в нашем составе сразу три подопечных одного из самых недооценённых тренеров итальянского чемпионата — Консильи, Гаццола и Каннаваро.
Двух защитников возьмём из «Интера». Причин две: раз у нерадзурри дисквалифицированы Перишич и Икарди, то в атаке будет не всё гладко и нужно будет качественно отобороняться; а во-вторых, «Эмполи», который приедет на «Сан-Сиро», в 11 гостевых встречах отличился лишь 6 раз. Укрепляем нашу защитную четвёрку Мирандой и Д'Амброзио.
Средняя линия
Учитывая кадровые проблемы «Интера» в атаке, есть основания полагать, что стандарты могут сыграть существенную роль. А Пиоли в последнее время доверяет их исполнять Жоау Мариу. Берём чемпиона Европы в нашу бригаду.
О подвигах 20-летнего Лоренцо Пеллегрини я косвенно уже упомянул. Он действительно произвёл фурор, забив 3 мяча в 4 играх. С появлением в составе Берарди его продуктивность может только возрасти. Руководство «Ромы» теперь, наверное, локти кусает: не разглядели талант, отпустили в «Сассуоло»…
Ну и куда же мы без малыша из «Аталанты» Алехандро Гомеса. Его рост всего 165 см. Но, как принято говорить, мал золотник, да дорог. Сложно переоценить заслугу аргентинца в нынешнем пятом месте бергамасков — 8 мячей и 4 голевые передачи. В Палермо Гомес вновь может порезвиться, оборона сицилийцев, мягко говоря, не образец для подражания.
Нападение
«Торино», заваливший начало года и набравший лишь 4 очка в 5 турах, обязан просто уничтожать дома «Пескару», которую уже ничего не спасёт от вылета. Потрясающая атака «быков» во главе с Белотти рассчитывает минимум на три мяча в предстоящей встрече. Лидер нападения «Торино», по здравым оценкам, стоит от 20 до 25 млн евро. Дубль в очередном туре может поднять цену до 30 млн. Гонка за трансфером Белотти в самом разгаре, и сейчас уже понятно, что «быки» как следует наварятся на продаже форварда сборной Италии. Ну а в компанию к Белотти возьмём серба Ляича. Вероятно, они помогут друг другу отличиться.
На острие атак «Интера» Икарди должен заменить его более опытный соотечественник Родриго Паласио. Сейчас сложно сказать, насколько успешным будет выход легенды «Боки Хуниорс», но не взять одного из нападающих миланцев было бы в корне неверно.
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