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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. НХЛ. Бостон — Монреаль, Миннесота — Детройт
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

«Дикие» вечера в Сент-Поле: в меню «красные крылышки»

Одно из главных противостояний НХЛ «Бостон» — «Монреаль» приукрасит новые фэнтези-конкурсы. Но главная ставка — на атаку «Миннесоты».
12 февраля 2017, воскресенье. 20:45. Фэнтези
На платформе для игры в фэнтези-спорт Drafton стремительно развиваются турниры по хоккею — как по КХЛ, так и по НХЛ. Серьёзную популярность они набрали. Очередной выпуск нашей рубрики посвящаем новому игровому дню в главной хоккейной лиге мира. «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс», «Нью-Йорк Айлендерс» — «Колорадо Эвеланш» — эти встречи скрасят наш вечер. Напоминаем о лимите: можно взять не больше двух человек из одного клуба.

Вратарь: Туукка Раск, «Бостон Брюинз» — 9000 у.е.


Ещё недавно «Монреаль» был среди лидеров Востока, его называли едва ли не главным фаворитом на Кубок Стэнли. Но в последние несколько недель что-то неладное происходит с «Канадиенс»: 1 победа в 6 матчах, да и та над скромной «Аризоной». Вчера на своём льду подопечные Мишеля Террьена были биты «Сент-
Луисом», а уже сегодня принципиальнейшая встреча с «Бостоном».

Игра «Брюинз» на своей площадке это что-то с чем-то. В середине недели «мишки» были на предпоследнем месте в лиге по результатам домашних матчей. Однако победы над «Сан-Хосе» и «Ванкувером» позволили слегка изменить ситуацию.

В сезонной серии «Монреаль» ведёт 2:1, и сейчас лучший момент для «Брюинз», чтобы сравнять счёт. Для этого в рамку вернётся Туукка Раск, которому в субботу позволил отдохнуть Антон Худобин. Россиянин классно провёл встречу с «Ванкувером», но сегодня уже финн должен сделать своё дело на «отлично». Верю в победу хозяев и качественную игру Раска.
В сезонной серии «Монреаль» ведёт 2:1, и сейчас лучший момент для «Брюинз», чтобы сравнять счёт.

Защитник: Ник Ледди, «Нью-Йорк Айлендерс» — 8800 у.е.


Ледди — единственный из защитников «островитян», постоянно играющий в большинстве. 11 очков за последний месяц он набрал при показателе полезности "+5". «Нью-Йорк» сражается за место в плей-офф, он на подъёме — в 6 из 8 матчей брал очки. Играть предстоит со слабеньким «Колорадо», так что ждём от Ледди зачётных баллов. Уж такого соперника нужно закатывать в лёд, если имеется желание продлить себе сезон.

Защитник: Ши Уэбер, «Монреаль Канадиенс» — 9500 у.е.


О проблемах «Монреаля» я уже упомянул. Но в большей степени они касаются защитных действий. Слишком много пропускает «Монреаль», при этом являясь в большей степени оборонительной командой. «Бостон» у себя дома позволяет играть соперникам. Это в гостях он старается ловить соперника на ошибках. Дома «Брюинз» играет весело. Ши Уэбер относится к той категории защитников, от которых в каждом матче можно ждать набранных очков. Не думаю, что «Монреаль» много забросит, но Уэбер способен поучаствовать в голах «Канадиенс».

Нападающий: Нино Нидеррайтер, «Миннесота Уайлд» — 9000 у.е.
Нападающий: Микаэль Гранлунд, «Миннесота Уайлд» — 9200 у.е.


Если кто давно не видел таблицу регулярного чемпионата НХЛ, скажу, что «Миннесота» занимает второе место во всей лиге, уступая лишь потрясающему «Вашингтону». На Западе команда Будро имеет трёхочковое преимущество над «Чикаго», имея три игры в запасе. Убеждён, что и реальный перевес над «Блэкхоукс» после сегодняшнего вечера вырастет.

«Дикари» у себя в Сент-Поле принимают худшую восточную команду «Детройт». Докатились «Красные крылья»… Взлететь в нынешнем сезоне уже не удастся. «Миннесота» должна уверенно побеждать, поэтому в нашем составе сразу два «диких» форварда Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд. Швейцарец — лучший снайпер сезона, а финн — лидер по числу набрраных очков.
Если кто давно не видел таблицу регулярного чемпионата НХЛ, скажу, что «Миннесота» занимает второе место во всей лиге.

Нападающий: Андерс Ли, «Нью-Йорк Айлендерс» — 8700 у.е.


«Айлендерс» шикарно смотрятся в атаке после перерыва на Матч всех звёзд — больше трёх шайб в среднем за матч забрасывают. Если бы не последний матч в Оттаве, где «островитяне» притормозили, то показатель был бы ещё выше. Причём, что интересно, лидер «Нью-Йорка» Джон Таварес всё больше остаётся в тени, а на первые роли, в том числе и в большинстве, выходят Ли и Строум. Одного из этих горячих форвардов мы и берём в состав.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Детройт Ред Уингз Миннесота Уайлд фэнтези-хоккей
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