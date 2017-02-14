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175 лет назад 2016
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Лионель Месси и Луис Суарес
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

В День влюблённых встречаем Лигу чемпионов!

14 февраля возобновляется сезон в Лиге чемпионов, а вместе с ним стартуют и фэнтези-турниры, в которых берём в команду Месси и Обамейянга.
14 февраля 2017, вторник. 13:45. Фэнтези
Мы строили, строили и наконец построили! А точнее, мы долго ждали и вот дождались! Закончилась двухмесячная пауза, Лига чемпионов снова с нами. Начинается самое интересное — плей-офф.
Первые две встречи 1/8 финала «ПСЖ» — «Барселона» и «Бенфика» — «Боруссия» Дортмунд объединены в новых турнирах по дейли фэнтези на платформе Drafton. Подбираем состав, с которым можно будет побороться за призы.

Голкипер и оборона


Основной акцент, как мне кажется, нужно делать на атаку. Конечно, не так часто можно увидеть игру на встречных курсах в плей-офф, особенно в первых встречах, но пары такие, что голы должны быть. Сложно вообразить ситуацию, при которой мы увидим засушливые матчи в Лиссабоне и Париже. Так что на обороне планирую сэкономить, чтобы вложиться в группу атаки.

Место в рамке доверим Роману Бюрки. Конечно, в домашней игре «Бенфика» будет много атаковать, бить по воротам швейцарца. Вероятно, хозяевам даже удастся отличиться, но есть надежда на бонусы за сейвы. В любом случае три других варианта не кажутся более оптимальными, к тому же цена на тер Штегена кусается.

Ради того чтобы получить нападение мечты, планирую сыграть вдесятером. Одной позицией пожертвую. Этот гамбит — с привлечением игрока, который сегодня не выйдет на поле (речь о молодом каталонце Серхи Паленсии) — должен себя оправдать.

Также берём довольно дешёвого Преснела Кимпембе, который должен заменить в составе «ПСЖ» выбывшего Тьяго Силву. Особых иллюзий здесь не питаю. Сомневаюсь, что парижане не пропустят, но экономия — штука жестокая. К тому же парень-то мощный, может и пригодиться при стандартах у чужих ворот.

Ну а Рафу Геррейро не взять не могу, пусть и придётся выложить 9500 у.е. Мотивов здесь несколько. Главный — он играет в группе атаки Дортмунда, пусть и числится защитником. Ему доверяют исполнять стандарты, и в матче с «Дармштадтом» в минувший уик-энд он показал, что является мастером штрафных. Да и наверняка Рафа захочет блеснуть в Португалии, напомнить о себе, между прочим, чемпионе Европы.

Средняя линия


«Боруссия» является фаворитом в паре с «Бенфикой», но нельзя ни во что не ставить лиссабонцев, которые уверенно лидируют в национальном чемпионате. Учитывая, что оборона Дортмунда выглядит довольно слабо, считаю необходимым взять двух забивных хавбеков из стана «орлов». Пицци ещё не забивал в Лиге чемпионов, но в чемпионате отличился уже 8 раз. А Сальвио как раз в еврокубке невероятно хорош — 3 мяча и 2 голевые передачи. Нельзя не упомянуть, что аргентинец исполняет 11-метровые.

Андрес Иньеста, конечно, не так результативно действует, как в былые годы, но его опыт помогает забивать мячи в важных встречах. Помните финал ЧМ-2010? Голевых подвигов в Париже от каталонца не жду, а вот тонкой передачей он может снабдить кого-то из супертрио «Барсы».

В составах «Боруссии» и «ПСЖ» в средней линии положиться не на кого. Ди Мария здорово провёл матч Лиги 1 с «Бордо», но СМИ сообщают, что в старте он не выйдет. Дракслер по заявке числится форвардом. У Моуры отняли право исполнять пенальти, и он уже не столь привлекателен. Остаются разве что Матюиди и Рабио, которые порой выстреливают в играх на выбывание. Предпочту второго, он более опасен при стандартах. А это один из главных козырей парижан в противостоянии с «Барсой».

Нападение


Атака особых пояснений не требует. Собраны все сливки. Думаю, что Обамейянг смотрелся бы в трио с Месси и Суаресом не менее органично, чем Суарес. На уругвайца не хватило средств, поэтому взял Неймара, который получил право исполнять удары с «точки». Парижская оборона без Силвы уже не будет выглядеть монолитно. Пару мячей «Барса» в своём нынешнем состоянии способна сообразить. К тому же Месси в последнее время просто феерически реализует штрафные.

Обамейянг, как, впрочем, и вся «Боруссия», с особым настроем выйдет на матч с «Бенфикой». Медвежью услугу оказал лиссабонцам «Дармштадт», прихлопнувший команду Тухеля в субботу. Дортмунд будет зол. Хромает у него реализация, но не в Лиге чемпионов. На самые важные игры жёлто-чёрные настраиваются просто невероятно. Так что ждём точных выстрелов от габонца, который в нынешней Лиге чемпионов забивал во всех играх, если выходил на поле с первых минут. История повторялась четыре раза.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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фэнтези-футбол
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11:15 «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ориентировочные стартовые составы
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