Фото: Reuters

Роналду и Ко поставят «Наполи» на место

Сегодня Лига чемпионов поселится в Мадриде и Мюнхене. Комплектуем команду мечты на базе матчей «Реал» — «Наполи» и «Бавария» — «Арсенал».