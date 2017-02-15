Роналду и Ко поставят «Наполи» на место

Сегодня задача вроде бы несколько проще. Фавориты играют на своих полях, но нужно провести ювелирную работу, чтобы уложиться в рамки бюджета и при этом не ошибиться с подбором игроков. При соблюдении двух этих условий у вас отличные шансы победить в турнирах по дейли фэнтези на платформе Drafton.
Голкипер и оборона
Понятно, что «Бавария» и «Реал» просто обязаны забивать в домашних встречах, поэтому нам нужно выбрать между оборонительными порядками двух этих грандов. У кого лучше шансы не пропустить? Вопрос — очень тяжёлый. Мюнхенцы вроде бы чаще играют на ноль, но им всё-таки будет противостоять опытный боец. У «Арсенала» есть уже успешный опыт игры на «Альянц-Арене». А «Реал» как раз регулярно пропускает. Но не забываем, что в Лиге чемпионов он всегда преображается. Да и наконец-то у «сливочных» есть возможность выставить оптимальный состав обороны: Карвахаль — Варан — Рамос — Марсело. «Наполи», конечно, производит феноменальное впечатление, но на «Бернабеу» у ребят с юга Италии могут задрожать коленки.
У «Реала» наконец-то есть возможность выставить оптимальный состав обороны: Карвахаль — Варан — Рамос — Марсело.Предлагаю взять кипера «Реала» Кейлора Наваса.
Что делать с другими позициями? Одну можно отдать достаточно дешёвому Кирану Гиббзу из «Арсенала», чьё появление планируется на левом фланге обороны «канониров». Если его не будет, то можно поставить Николу Максимовича из «Наполи», который может принести хотя бы 1-2 очка. Двумя другими местами в обороне просто жертвую в попытке сэкономить и собрать достойную группу в средней линии и атаке.
Средняя линия
Алекс Окслейд-Чемберлен наконец-то должен сыграть на своей позиции в группе атаки. Венгер планирует поставить в опорную зону Коклена и Эль-Ненни. В центре атаки может появиться Уэлбек, которого поддержат Озил, Санчес и Окслейд-Чемберлен. «Арсенал» едет в Мюнхен за забитым мячом, и он может добиться этого. Оборона «Баварии» немного пропускает, но в каждом матче у самого заштатного соперника есть 2-3 стопроцентных момента у ворот Нойера. Уровень «Арсенала» должен позволить ему забить на «Альянц-Арене».
«Арсенал» едет в Мюнхен за забитым мячом, и он может добиться этого.Брать из средней линии «Реала» особенно некого. Ни Кроос, ни Касемиро, ни Модрич результативностью не отличаются. Их главная задача — обеспечить надёжный тыл, ну, и в каких-то моментах снабжать мячом атакующее трио.
Поэтому беру сразу трёх полузащитников из состава «Баварии» — Алькантару, Видаля и Роббена. На испанца будут взвалены организаторские функции, он будет снабжать мячами партнёров, а иногда и сам проникать в штрафную. Про Роббена ничего нового придумать нельзя. Он мастер забивать в плей-офф. Редко кто может обезоружить голландца, защититься от его потрясающих ударов с левой. Ну а Видаль был и остаётся самым ртутным игроком в составе любой из команд, за которые он когда-либо выступал. Чилиец может оказаться в любом месте, подкараулить отскок. Его голевое чутьё, вероятно, станет главным оружием «Баварии» в играх с «Арсеналом». Такой игрок нужен не только любой реальной команде, но и виртуальной.
Нападение
Про атаку много говорить не будем. Просто понадеемся, что суперзвёзды «Баварии» и «Реала» Левандовски, Роналду и Бензема хорошо сделают свою работу. 3-4 мяча от этого трио станут очень хорошим результатом. «Реал» обязан делать себе солидный задел перед ответной встречей в Неаполе, поэтому на 1-2 мячах он вряд ли остановится. Что касается «Баварии», то Томас Мюллер молчит весь сезон, вряд ли его обет прервётся сегодня. Левандовски уже несколько месяцев забивает за себя и за Томаса. Традиция будет поддержана и сегодня.
Левандовски уже несколько месяцев забивает за себя и за Томаса. Традиция будет поддержана и сегодня.Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.