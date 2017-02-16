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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези
Фото: Артём Гусев
Текст: Александр Служаков

«Ростов» — синоним обороны, Мёнхенгладбах и Виго — атаки

Вслед за Лигой чемпионов в наши дома приходит и Лига Европы, которая российскому болельщику не менее интересна. Собираем состав в фэнтези.
16 февраля 2017, четверг. 15:15. Фэнтези
Турниры по Лиге Европы на платформе для игры в фэнтези-спорт Drafton в четверг разделены в соответствии с временными слотами. Сейчас мы поговорим о первом, который ознаменуется следующими сражениями: «Краснодар» — «Фенербахче», «АЗ» — «Лион», «Ростов» — «Спарта», «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Фиорентина», «Сельта» — «Шахтёр».

Проанализируем каждое из этих противостояний. Выделим игроков, которые могут быть полезны в дейли фэнтези.

«КРАСНОДАР» — «ФЕНЕРБАХЧЕ»

Таинственная встреча! Другого эпитета и не подобрать. В целом букмекер на стороне турецкого клуба. Это объяснимо: более глубокий состав, игровой тонус, несоизмеримый опыт. Но при этом на внутренней арене стамбульский клуб под руководством Дика Адвоката не блещет. В чемпионате лишь четвёртая позиция. В двух последних турах «Фенер» не сумел победить на выезде, а «Кайсериспор» просто измочалил гранда — 4:1. В актив идёт лишь кубковый успех во встрече с «Бешикташем».

Но важно отметить, что забивает «Фенербахче» регулярно. 12 декабря он в последний раз ушёл с поля без гола. С тех пор на протяжении 13 официальных матчей турецкая команда поражает ворота соперников. Да, на этот раз не будет Робина ван Перси, но у «Краснодара» из-за дисквалификации не сыграет оплот обороны Андреас Гранквист. Турки едут за гостевым голом и наверняка добьются успеха. Но вряд ли они забьют больше одного мяча. Поэтому я бы не стал брать защитников «быков», да и атакующую группу «Фенера» также.
Получается гадание — а кто же, собственно, отличится у турецкого гранда. Выделить можно разве что сенегальца Муссу Соу, который и пенальти исполняет.

Подопечные Шалимова наверняка также отметятся одним голом. Всё-таки поддержка будет сумасшедшая. Нельзя ударить в грязь лицом, да и Смолов в полном порядке. Если есть несдерживаемое желание прикупить трансфер лучшего российского снайпера, дерзайте! Но можно найти не менее достойный вариант за более приемлемую цену.

Хороша игра «Краснодар» — «Фенербахче» лишь тем, что стартует на два часа раньше остальных, и при окончательном выборе составе вы точно будете знать, кто выйдет на поле арены «ФК Краснодар» с первых минут.

«РОСТОВ» — «СПАРТА»

На Ростов пару дней назад обрушился снегопад. Был шквальный ветер, который буквально сносил плёнку, оберегающую газон на «Олимпе-2». Вчера её сняли. Была возможность оценить газон. И сложилось впечатление, что он вряд ли сильно поможет командам в сегодняшнем матче.

Здесь я бы отметил тот факт, что команды находятся в равных условиях. Чешская лига пока что так же на каникулах, как и РФПЛ. Ещё один интересный аспект: «Ростов» пропускал в 6 из 7 контрольных встреч. Поверить в это сложно, пускай состав постоянно менялся. Но мы привыкли к другому «Ростов». Занятно, что и ростовчане, и пражане на сборах играли с «Жилиной». Российский клуб победил — 3:1, чехи сыграли вничью — 1:1.

Я бы отметил тот факт, что за последний год «Спарта» стала более опасливой командой, которая не летит вперёд с шашками наголо. Она изменила тому стилю, который проповедовала в матчах с ЦСКА позапрошлым летом. Связано это и с ухудшением качества состава. Крейчи уехал в Италию, Дочкал мучается с травмами и не так заметен в последнее время.

Как будет играть «Ростов» сегодня, думаю, мы можем предполагать. Первым делом он постарается не пропустить. Если ещё и забьёт, то просто замечательно. Но здесь я бы не стал исключать счёт 0:0. Поэтому взял бы парочку защитников из стана жёлто-синих, например Мевлю и Наваса. Можно взять и Граната. Стоит ли брать голкипера «Ростова»? На мой взгляд, это зависит от того, кто всё-таки сыграет. Участие Сослана Джанаева под огромным вопросом. Если на поле выйдет Никита Медведев, то это для нас хорошо. Сможем существенно сэкономить. А вратарь он качественный, в декабре прошёл боевое крещение в матче с «Зенитом». Если же появится в рамке Джанаев, то нам придётся ужаться, чтобы взять его в команду.

«БОРУССИЯ» МЁНХЕНГЛАДБАХ — «ФИОРЕНТИНА»

От игры на «Боруссия-Парке» жду забитых мячей. На своей переполненной арене гладбахцы не смогут сыграть от обороны. Они постараются подавить гостей из Италии. Матч «фиалок» против «Ромы» новый наставник «Боруссии» Дитек Хеккинг наверняка пересмотрел много раз. В том же стиле постараются сыграть хозяева. Исполнители у них есть. Пусть Раффаэль и получил повреждение, но есть капитан Штиндль, находящийся в сумасшедшей форме. Азар от него не отстаёт, забивает частенько.

Но и «Фиорентина» со своей атакой может отличиться, тем более Федерико Бернардески, лидер флорентийцев, отмечает сегодня свой 23-й день рождения. Мы же помним, как такой фактор повлиял на Ди Марию и Кавани.

«АЗ» — «ЛИОН»

Одна из самых однозначных пар на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Никого не должна смущать победа «АЗ» над «Зенитом» в последнем туре группового этапа. Петербуржцы думали исключительно об отпуске, а голландцы рвались в плей-офф. Достаточно взглянуть в таблицу Эредивизии, и тогда становится понятно, что «АЗ» сейчас не ровня «Фейеноорду», «Аяксу» и ПСВ. А даже трио грандов голландского чемпионата и близко по составу не сравнится с «Лионом».

«Ткачи», судя по заявлениям руководства, намерены серьёзно отнестись к Лиге Европы, ведь она даёт шанс на попадание в Лигу чемпионов. А попасть в топ-3 в Лиге 1 будет сложновато. Так что наверняка французы выпустят состав, приближённый к оптимальному. Должен сыграть Корентин Толиссо, который дисквалифицирован во внутреннем первенстве. Ну и стоит ждать на острие Ляказетта, уж он-то точно должен справиться со слабенькой обороной Алкмара.

«СЕЛЬТА» — «ШАХТЁР» ДОНЕЦК

А это противостояние невероятно интригует. Две команды, ставящие на атаку, это всегда привлекательно. У букмекеров фаворитом идёт «Шахтёр», но в сегодняшнем матче шансы равны. Не могу поверить, что встреча выйдет засушливой. Это не в характере сторон. «Сельта» может сделать ставку на Лигу Европы. В чемпионате в топ-4 не забраться, надежда на победу в Кубке Испании безвозвратно потеряна. И злость от поражений от «Алавеса» и «Атлетико» в двух последних встречах может выплеснуться на «Шахтёр».

Рекомендую взять лучшего снайпера «Сельты» Яго Аспаса. А в составе «горняков» самый надёжный вариант — Марлос. Бразильский плеймейкер и забивает, и раздаёт. Настоящий клад. По традиции можно понадеяться на Дарио Срну. Его стандарты по-прежнему прекрасны, да и пенальти подопечные Фонсеки исполняют регулярно.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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