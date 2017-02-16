Фото: Артём Гусев

«Ростов» — синоним обороны, Мёнхенгладбах и Виго — атаки

Вслед за Лигой чемпионов в наши дома приходит и Лига Европы, которая российскому болельщику не менее интересна. Собираем состав в фэнтези.