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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. Герта — Бавария, Боруссия Дортмунд — Вольфсбург
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Обамейянг, забудь о деньгах, начни забивать!

«Бавария» в 21-м туре Бундеслиги может заставить всех забыть о чемпионстве. «Боруссии» пора воскреснуть. Подчёркиваем тенденции в фэнтези.
18 февраля 2017, суббота. 15:45. Фэнтези
«Бавария», которую вот уже несколько недель нещадно критиковали за скучный футбол и непохожесть на «мюнхенскую машину», в мид-уик всего за пару часов заставила всех замолчать. Победа над «Арсеналом» теперь станет козырем Карло Анчелотти на следующие 3-4 недели. В чемпионате отрыв вырос до семи очков, а после 21-го тура может дорасти и до 10.
Мюнхенцы планируют поработать над этим в Берлине.

Но говорить мы сейчас будем не только об игре «Герта» — «Бавария». В рамках фэнтези-турниров на платформе Drafton мы проанализируем и другие противостояния: «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург», «Майнц» — «Вердер», «Хоффенхайм» — «Дармштадт» и «Айнтрахт» Франкфурт — «Ингольштадт».

Голкипер и оборона


Порой смотришь на букмекерские котировки, и они буквально заставляют поверить в то или иное событие. Если говорить применительно к сегодняшнему дню, то легко убедить себя в том, что встреча «Айнтрахт» — «Ингольштадт» получится «низовой». Возможно, так оно и будет, но счёт 1:1 — это же тоже «низ». А нас он не устроит, если мы собираемся взять защитников из этих двух команд. Но всё-таки мы попробуем взять голкипера франкфуртцев Лукаша Градецкого и результативного защитника «Ингольштадта» Маркуса Зуттнера. С шестью баллами он лучший среди игроков обороны по системе «гол + пас» в Бундеслиге.

По традиции не могу себе отказать в желании взять Рафаэля Геррейро из «Боруссии». Здесь расчёт не на то, что жёлто-чёрные сыграют на ноль сзади, а на креативный талант чемпиона Европы.
Надим Амири, будущее сборной Германии, прекрасен в первых играх 2017 года, у нас есть повод взять его за 7500 у.е.

А вот «Баварии» стоит ждать «сухаря». Да, «Герта» выиграла восемь из девяти домашних матчей в сезоне. Но в последнее время она явно далека от идеального состояния, с Мюнхеном столичная команда играет откровенно плохо, чаще всего уступая с сухим счётом. Подопечные Анчелотти вдоволь покуражились в Лиге чемпионов, сейчас можно выиграть скромно, без приключений — без пропущенных мячей. Ламу, вероятно, предоставят отдых, и справа сыграет Рафинья. В «Баварии» это самый бюджетный вариант. Ну и, можно раскошелиться на Матса Хуммельса, который чрезвычайно опасен при стандартных положениях.

Средняя линия


На полузащите предпочёл сэкономить, но в то же время есть надежда, что каждый из выбранной тройки принесёт бонусы. «Боруссия» в игре с «Вольфсбургом» может забить много, но мы уже взяли Геррейро, от которого, уверен, пользы больше, чем от хавбеков Кастро и Вайгля. Можно было бы вложиться в Роббена, но «концерта» от Мюнхена не жду. К тому же голландцу вряд ли дадут сыграть все 90 минут. Его нужно беречь для более важных баталий.
С шестью баллами Зуттнер лучший среди игроков обороны по системе «гол + пас» в Бундеслиге.

А вот из «Вольфсбурга» можно выкупить Юнуса Малли, который только-только стал «волком». Цена его пока что невысока, на новом месте он только осваивается, но пользу уже приносит. Валерьен Исмаэль использует турка в качестве оттянутого форварда. Для нас это перспективный вариант. Оборона Дортмунда по-прежнему допускает много ляпов.


«Хоффенхайм» принимает у себя «Дармштадт», последнюю команду Бундеслиги, но прибавляющую в последних матчах. Тем не менее после поражения в Вольфсбурге «деревенские» постараются проявить себя в полной мере. Надим Амири, будущее сборной Германии, прекрасен в первых играх 2017 года, у нас есть повод взять его за 7500 у.е.
И также ангажируем Фина Бартельса из «Вердера». «Музыканты» едут в карнавальный город Майнц, где может получиться фестивальный матч. Обычно делают ставку на Зерге Гнабри, но немецкий «сборник» пока не так хорош, как осенью, и от Бартельса пользы может быть даже больше.
«Вольфсбургу» Обамейянг забивает в среднем больше мяча за игру.

Нападение


Пьер-Эмерик Обамейянг в последние несколько недель больше думает о размере своего кошелька, чем о футболе. Уже понятно, что летом он покинет Дортмунд. Видимо, сейчас габонец выбирает лучший вариант, самый денежный. Но его голы нужны «Боруссии», которая находится в пике, если судить по результатам. У Дортмунда плохи дела именно с реализацией. Встреча с руководством должна вернуть африканца в реальность. «Вольфсбургу» он забивает в среднем больше мяча за игру. Надеемся, статистика подтвердится.
Ещё одна кандидатура в атаку — Сандро Вагнер из «Хоффенхайма». Он отбыл дисквалификацию, поднакопил энергии и наверняка готов выплеснуть её в игре со своей бывшей командой, «Дармштадтом». Он на себе тащил «98-х» в прошлом сезоне, не дал вылететь. Теперь Вагнер должен укрепить позиции «Хоффе» в гонке за Лигой чемпионов.

Джон Кордоба блистательно выглядел в прошлом туре в матче с «Аугсбургом»: организовал пенальти в ворота баварцев, отметился голевым пасом. Теперь в его планах забитый мяч. И это реально — играть «Майнцу» против одной из худших оборон лиги, коей располагает «Вердер».

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах по Бундеслиге.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Пьер-Эмерик Обамейянг фэнтези-футбол
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