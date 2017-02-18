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Обамейянг, забудь о деньгах, начни забивать!

«Бавария» в 21-м туре Бундеслиги может заставить всех забыть о чемпионстве. «Боруссии» пора воскреснуть. Подчёркиваем тенденции в фэнтези.