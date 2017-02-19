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175 лет назад 2016
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Евгений Малкин
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

500-ю передачу Малкин отметит 320-м голом

Битва лидеров Востока «Рейнджерс» и «Кэпиталз» легла в основу нового дейли фэнтези по НХЛ, в котором мы также драфтуем Бёрнса и Малкина.
19 февраля 2017, воскресенье. 18:30. Фэнтези
Встречаем новый день на платформе для игры в фэнтези-спорт Drafton. Сегодня в центре внимания отборные хоккейные баталии, которые пройдут за океаном. Наверняка в них на первых ролях будут наши звёзды: Малкин, Овечкин, Кузнецов, Орлов. Готовимся к просмотру, собирая фэнтези-команду.

Вратарь: Филипп Грубауэр, «Вашингтон Кэпиталз» — 8500 у.е.


Для «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтона» стало традицией обмениваться победами по ходу сезона, причём обычно гостевыми. Так происходит из раза в раз. И в нынешнем чемпионате команда Виньо победила в
столице, теперь пришла пора «Кэпз» отвечать. Тем более во вчерашнем матче с «Детройтом» Овечкин и Ко будто бы силы экономили, играли не на привычных скоростях. Но в третьем периоде прибавить удалось, что позволило довести встречу до буллитов, где «Ред Уингз» оказались точнее. Сегодня же лидер сезона должен выглядеть иначе.

Обычно, когда «Вашингтон» играет два дня подряд, Барри Тротц предпочитает ротировать голкиперов, ведь оба хороши — и Холтби, и Грубаэур. Высока вероятность, что сегодня сыграет немец. А это нам на руку, учитывая его умеренную цену.

Защитник: Крис Летанг, «Питтсбург Пингвинз» — 9500 у.е.


Без Криса Летанга невозможно представить большинство «пингвинов». Когда лидер обороны «Питтсбурга» не травмирован, он всегда проводит много времени на льду, зарабатывает кучу очков. Похоже, сейчас хрупкий Летанг оставил позади очередные болячки. В последних 7 встречах он набрал 7 очков. Учитывая, что дома команда Салливана вне конкуренции по этому сезону, можно предположить: атака «Пингвинз» покуражится над «Детройтом», который оставил все силы в игре с «Кэпиталз».
Брент Бёрнс вознамерился побороться не только за Норрис Трофи, трофей лучшему защитнику, но и за Арт Росс Трофи, который полагается лучшему бомбардиру сезона.

Защитник: Брент Бёрнс, «Сан-Хосе Шаркс» — 10700 у.е.


Брент Бёрнс и не думает останавливаться, он, похоже, вознамерился побороться не только за Норрис Трофи, трофей лучшему защитнику, но и за Арт Росс Трофи. В бомбардирской гонке защитник «Шаркс» набрал уже 63 балла. На 1 очко он отстаёт от Сидни Кросби и на 4 от Коннора Макдэвида. Феноменальный сезон редкозубого канадца. В недавней встрече против «Бостона» на выезде он промолчал, а калифорнийцы уступили 3:6. Теперь на родном льду «акулы» готовятся хладнокровно отомстить «медведям». Без Бёрна эта акция обойтись не может.

Нападающий: Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз» — 10900 у.е.


Великий россиянин вернулся в строй, и в первых трёх матчах после травмы набрал 5 очков, записав в свой актив 500-ю голевую передачу в НХЛ. Малкин в огне. Как я уже говорил, «Питтсбургу» предстоит принять у себя дома «Детройт», которому можно легко отгрузить 4-5 шайб. Так что Евгений может сегодня отпраздновать ассистентский юбилей, сделав ещё несколько выверенных передач и забив 320-й гол в заокеанской карьере.
В первых трёх матчах после травмы Малкин набрал 5 очков, записав в свой актив 500-ю голевую передачу в НХЛ.

Нападающий: Маркус Юханссон, «Вашингтон Кэпиталз» — 9200 у.е.


Во вчерашней встрече в Детройте большинство «Вашингтона» дремало, будто готовясь выстрелить в «Мэдисон Сквер Гарден». Не может же это орудие «Кэпз» долго пылиться в чулане или грузовом отсеке самолёта. Юханссон постоянно появляется в атакующей спецбригаде лидера сезона. И так как на Овечкина, Бэкстрёма и даже О'Ши накопить не удалось, то выбор в пользу юркого шведа напрашивается. У него ведь и статистика шикарная: 8 очков, включая 4 заброшенных шайбы, в 4 последних играх.

Нападающий: Кевин Хейз, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 9000 у.е.


Сложно мне представить, что «Рейнджерс» без боя отдадут матч «Вашингтону». Скорее всего, они постараются ввязаться в битву с открытым забралом. Это вполне в стиле команды Виньо. Да, мы взяли голкипера «Кэпз», но этот шаг был сделан из-за сравнительной дешевизны Грубауэра. Забить «рейнджеры» могут, причём, как мне кажется, не менее 2 шайб. Из всего разнообразия форвардов «Нью-Йорка» приглянулся Хейз, который, к слову, также недавно находился в лазарете. Но, вырвавшись оттуда, за 5 матчей записал на свой счёт 7 очков.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Евгений Малкин фэнтези-хоккей
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