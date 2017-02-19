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500-ю передачу Малкин отметит 320-м голом

Битва лидеров Востока «Рейнджерс» и «Кэпиталз» легла в основу нового дейли фэнтези по НХЛ, в котором мы также драфтуем Бёрнса и Малкина.