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Похороны «Леганеса»: разозлённая «Барса» закатает новичка в газон

«Барселона» и «ПСЖ» в разном настроении провели дни после очной встречи в Париже, теперь им пора блистать в чемпионатах и дейли фэнтези.