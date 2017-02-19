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175 лет назад 2016
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Неймар
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Похороны «Леганеса»: разозлённая «Барса» закатает новичка в газон

«Барселона» и «ПСЖ» в разном настроении провели дни после очной встречи в Париже, теперь им пора блистать в чемпионатах и дейли фэнтези.
19 февраля 2017, воскресенье. 20:15. Фэнтези
Честно говоря, боязно за «Леганес», которому сегодня вечером предстоит сыграть на «Камп Ноу». В своём нынешнем настроении «Барселона» способна стереть с лица земли новичка, который бойко начал сезон, но сейчас начал валиться. В последний раз команда Гаритано забивала 21-го января, а побеждала 21-го ноября. И сегодня вряд ли эти серии прервутся. Каталонцы выплеснут всю свою злость на ни в чём не повинных парнях из пригорода Мадрида.

Постараемся извлечь пользу из заряженности «Барсы» в турнирах по дейли фэнтези на платформе Drafton. Также нам предстоит разобраться с матчами «ПСЖ» — «Тулуза» и «Милан» — «Фиорентина».

Голкипер и оборона


По понятным причинам все находятся в ожидании, что «Барселона» уничтожит «Леганес», а вот от «ПСЖ» прежде всего хочется увидеть качественной игры сзади. Сложно будет команде Эмери изыскать эмоции для
очередной вдохновенной игры в атаке. Парижанам нужно просто победить — дёшево и сердито. «Монако» допустил осечку на Корсике, этим нельзя пренебрегать. Концерта на «Парк де Пренс» не жду, поэтому хотел бы взять трёх игроков оборонительных амплуа. Всё-таки нынешний соперник действующих чемпионов «Тулуза» на выезде забивает по большущим праздникам — 5 мячей в 12 турах. При этом пропускают южане в гостях совсем мало — лишь 13 мячей, меньше только у «Ниццы». Как видите, есть все мотивы укрепить оборону парижанами.

Из кандидатов сразу же выделю Кимпембе, блеснувшего в Лиге чемпионов. Цена на него очень приятная — 7800 у.е. Также можно прикупить голкипера — Траппа или Ареола. Перед стартом турниров будет возможность узнать, кого выберет Эмери. Ну и наверняка сыграет Максвелл, который заменит набегавшегося Курзава.
Нынешний соперник «ПСЖ» «Тулуза» на выезде забивает по большущим праздникам — 5 мячей в 12 турах.
Вряд ли после четырёх пробоин «Барселона» снова захочет больше 1 раза за матч с «Леганесом» начинать с центра поля. Будет совсем неприятно получать мяч в свои ворота от новичка, забившего 8 мячей в 11 встречах. Трудно сейчас предугадать, какую линию обороны смастерит Луис Энрике. Черновой вариант для фэнтези — Пике и Юмтити. Если хватит средств, то логично взять Альбу.

Средняя линия


Лукас Моура вышел только во втором тайме противостояния с «Барсой». Логично предположить, что в матче Лиги 1 он появится в старте. Ди Марии требуется передышка. А бразилец берёт на себя диспетчерские функции, когда нет аргентинца и Марко Верратти. Нам малыш Моура может принести пользу.
Лидер «Фиорентины» Федерико Бернардески пропускает поединок с «Миланом» из-за дисквалификации.
Лидер «Фиорентины» Федерико Бернардески пропускает поединок с «Миланом» из-за дисквалификации. Его отсутствие открывает дверь в состав Йосипу Иличичу, который действует в схожем ключе с молодым итальянцем. Соуза примерно месяц назад решил усадить словенца на лавку в угоду Бернардески. В целом, решение себя оправдало. Но сегодня у Иличича есть шанс доказать, что он также достоин основы. «Милан» испытывает кадровые проблемы в защите, так что Иличич необходим в нашей фэнтези-бригаде.

Ну а кроме того, нам ничего не остаётся, как следом за Винченцо Монтеллой поверить в Хосе Сосу. Миланский «алленаторе» с упорством, достойным лучшего применения, продолжает ставить аргентинца в состав. И в минувший понедельник в игре с «Лацио» бывший игрок «Металлиста» и «Баварии» сделал хоть что-то полезное — помог отличиться Сусо. Наверняка и сегодня Соса будет в старте, получит право на исполнение стандартов. Возможно, из этого что-то и выгорит.

Нападение


Конечно, можно ужаться и взять сразу трёх барселонских звёзд, но я, пожалуй, ограничусь Месси и Неймаром. Их усилий должно хватить для разгрома «Леганеса». А в помощь им новичок «Милан», к слову, воспитанник «Барсы» Херард Деулофеу. Пока в Серии А к его манере привыкнуть не успели, и он в каждом матче создаёт уйму моментов. На этот раз на его фланге будет Кьеза, который совсем плохо защищается. Будет ли получаться у «фиалок» подстраховка, увидим. Но Деулофеу горазд на сюрпризы, пора открывать счёт забитым мячам на Апеннинах.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Леганес ФК Барселона фэнтези-футбол
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