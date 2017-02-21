Старт Кубка Гагарина: Ерёменко в воротах, Дадонов на острие атаки

Вратарь: Александр Ерёменко, «Динамо Москва» — 9100 у.е.
Серия «Динамо Москва» — «Торпедо» ожидается с особым интересом. Даже эксперты не могут сойтись, кто же возьмёт верх. Не буду заглядывать слишком далеко. У нас же дейли фэнтези: мы должны думать о дне сегодняшнем. Так вот. Я не жду от серии «Динамо» — «Торпедо» безбашенных матчей. Думаю, что все они будут держать за душу до своего финала. А что касается заброшенных шайб, то их не будет много.
Я предлагаю возложить ответственность на плечи Александра Ерёменко, который уже дважды дотягивал «Динамо» до Кубка Гагарина. Кипер бело-голубых провёл ошеломительный сезон, стал первым по куче показателей. И, думаю, это наилучший вариант на сегодняшний день, учитывая, что «Торпедо» — это не та команда, которая берёт мощью нападения.
Защитник: Юусо Хиетанен, «Динамо Москва» — 8500 у.е.
Финский защитник бело-голубых вторую часть «регулярки» провёл на космическом уровне. Он набирал очки в среднем почти в каждом матче. Странно, конечно, что ранее тренерский штаб не верил в Хиетанена, но, вероятно, динамовские менторы были в поиске, выискивали наилучшие варианты. В конце гладкого чемпионата в лазарет угодил Робинсон, но Хиетанен освоился в полной мере и стал зарабатывать ещё больше очков. Уверен, что в плей-офф защитник сборной Финляндии будет не менее продуктивен. Всё-таки ранее он выступал в «Торпедо». Покрасоваться в матчах с бывшим клубом — это святое.
Защитник: Алексей Семёнов, «Витязь» — 7500 у.е.
Семёнов известен как очень жёсткий защитник, мастер игры в обороне. Но нынешний сезон несколько перевернул угол взгляда на одного из лидеров «Витязя». Вдохновенно играет гигант. Возможная причина? Думаю, что Семёнова вдохновило то, что его стали чаще выпускать в большинстве, причём он нынче не стреляет от синей линии, а играет на пятачке. Белов решил, что габаритный защитник нужен в логове врага: Семёнов закрывает вратаря, собирает подборы. Полагаю, за 7500 у.е. нам сложно найти более полезную кандидатуру.
Нападающий: Илья Ковальчук, СКА — 10100 у.е.
Нападающий: Евгений Дадонов, СКА — 9700 у.е.
СКА есть СКА. Вряд ли «Витязю» в серии с невскими «армейцами» удастся забрать больше одной игры. Как мне кажется, команда Знарка не изменит себе, продолжит и в плей-офф играть ярко, много забивать. Мастеров практически полный состав.
В случае с командой в дейли фэнтези пришлось ужаться, но это было необходимо, чтобы взять форвардов из двух разных звеньев СКА. При этом Дадонов и Ковальчук играют в главной спецбригаде петербуржцев. От кого ещё ждать очков, если не от них? Почему именно Дадонов? На мой взгляд, он обладает более яркими снайперскими качествами, чем Гусев и Шипачёв, это наглядно продемонстрировал регулярный сезон.
Нападающий: Сергей Андронов, ЦСКА — 7600 у.е.
Говорят, что в плей-офф много решают третьи звенья команд. Не будем опровергать это мнение и возьмём в нашу команду Сергея Андронова. Его трансферная цена нас вполне устраивает. И он уже не раз обнаруживал свою полезность в кубковых играх. «Йокерит» может больше внимания обратить на Ничушкина, Светлакова и Петрова, и тут-то Андронов подкрадётся из-за угла!
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