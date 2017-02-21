Фалькао и Агуэро в одной связке? Это реальность!

Голкипер и оборона
Сразу скажу, что в моём понимании должны получиться этакие встречи-антонимы. Если в одной будет властвовать страсть, то в другой рассудок, система, тактика. Никогда не думал, что охарактеризую «Байер» как команду системную, умеющую подчиняться тренерским замыслам, но тем не менее. Именно в Лиге чемпионов при Роджере Шмидте «Байер» демонстрировал умение играть размеренно, на результат. Матч с ЦСКА на старте группового турнира не трогаем. Тогда «аспириновые» были уверены, что москвичи им не соперник. А самоуверенность — штука такая… Опасная.
Если вспомните, два года назад «Байер» и «Атлетико» встречались на стадии 1/8 финала, и тогда лишь промахи Чалханоглу и Топрака в серии пенальти помешали немецкому клубу шагнуть в 1/4 финала. Можно было бы то противостояние списать на случайность, но ведь и в прошлом году в 1/8 финала «Атлетико» с гигантским трудом оставил за спиной скромный по меркам Лиги чемпионов ПСВ.
На мой взгляд, первое свидание «аспириновых» и «матрасников» снова получится убаюкивающим. Не знаю, какими лекарствами хозяева снабдят гостей, но фейерверка не жду. Против «Атлетико» нельзя раскрываться. В то же время «Байер», судя по последним встречам, в тонусе, и мадридцы будут выжидать до конца.
Считаю, что логично взять из стана гостей взять хорвата Врсалько, который заменяет травмированного Хуанфрана. Экономия тоже важна. А из хозяйской обоймы предпочту выкупить сразу трёх персонажей — Топрака, Лено и Венделла.
Укрепит нашу оборону Сидибе. Но этот трансфер можно назвать выстрелом. Французский фланговый защитник только восстановился. Кстати, его может и не быть в старте. Но это можно будет проверить, когда увидите составы. Сидибе очень полезен в атаке. И кроссы шикарные есть в его арсенале, и прыгает он не хуже Зе Луиша!
Над «Ман Сити» потешались, когда он приобрёл за баснословную сумму Зане. Теперь люди видят, какого калибра этот игрок.
Средняя линия и атака
Комплектуя среднюю линию и атаку, исхожу из тех же соображений, что на «Этихаде» будет заметно веселее, чем на «Бай-Арене». Что подводит к такой мысли? Ну, возьмите хотя бы букмекерские котировки. 1,63 на то, что в Манчестере будет забито хотя бы три мяча. Специалисты верят, что подопечные Гвардиолы преуспеют в главном футбольном аспекте, но, на мой взгляд, лидеров «Монако» не нужно раньше времени недооценивать. Напомню для тех, кто не особенно увлечён французской Лигой 1, команда Жардима лидер по числу забитых мячей в нынешнем сезоне среди пяти топовых лиг. Замечу, что берут в расчёт абсолютно все турниры, в которых участвуют команды.
Поэтому не удивляйтесь появлению в нашей команде флангового бога Тома Лемара, гению паса Бернарду Силве и Радамелю Фалькао, который не торопится с переездом в Россию.
Из состава «Сити» возьму Агуэро и Де Брёйне. Думаю, данный выбор не требует особых объяснений. А вот кандидатура Лероя Зане должна многих заинтриговать. «Шальке» поставил на потом выпуск суперталантов, которые сейчас феерят в различных топ-клубах. Озил, Нойер, Дракслер, Зане, Майер — это, по сути, основа сборной Германии, которая обязательно приедет вскоре на чемпионат мира в Россию. Над «Ман Сити» потешались, когда он приобрёл за баснословную сумму Зане. Теперь люди видят, какого калибра этот игрок, а парню месяц назад исполнился 21 год.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.