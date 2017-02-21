Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Дейли фэнтези. Манчестер Сити — Монако, Байер — Атлетико
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Фалькао и Агуэро в одной связке? Это реальность!

Лига чемпионов снова будоражит всех. Новые встречи, уникальные фэнтези-баталии. Готовимся к соревнованиям в компании Фалькао!
21 февраля 2017, вторник. 19:00. Фэнтези
Сражения на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и не думают брать паузу. Сегодня новые два матча привлекают всеобщее внимание. И конкурсы по дейли фэнтези на платформе Drafton собирают новые составы. Здесь будет не менее жарко, чем на футбольных полях предстоящим вечером.

Голкипер и оборона


Сразу скажу, что в моём понимании должны получиться этакие встречи-антонимы. Если в одной будет властвовать страсть, то в другой рассудок, система, тактика. Никогда не думал, что охарактеризую «Байер» как команду системную, умеющую подчиняться тренерским замыслам, но тем не менее. Именно в Лиге чемпионов при Роджере Шмидте «Байер» демонстрировал умение играть размеренно, на результат. Матч с ЦСКА на старте группового турнира не трогаем. Тогда «аспириновые» были уверены, что москвичи им не соперник. А самоуверенность — штука такая… Опасная.

Если вспомните, два года назад «Байер» и «Атлетико» встречались на стадии 1/8 финала, и тогда лишь промахи Чалханоглу и Топрака в серии пенальти помешали немецкому клубу шагнуть в 1/4 финала. Можно было бы то противостояние списать на случайность, но ведь и в прошлом году в 1/8 финала «Атлетико» с гигантским трудом оставил за спиной скромный по меркам Лиги чемпионов ПСВ.

На мой взгляд, первое свидание «аспириновых» и «матрасников» снова получится убаюкивающим. Не знаю, какими лекарствами хозяева снабдят гостей, но фейерверка не жду. Против «Атлетико» нельзя раскрываться. В то же время «Байер», судя по последним встречам, в тонусе, и мадридцы будут выжидать до конца.

Считаю, что логично взять из стана гостей взять хорвата Врсалько, который заменяет травмированного Хуанфрана. Экономия тоже важна. А из хозяйской обоймы предпочту выкупить сразу трёх персонажей — Топрака, Лено и Венделла.

Укрепит нашу оборону Сидибе. Но этот трансфер можно назвать выстрелом. Французский фланговый защитник только восстановился. Кстати, его может и не быть в старте. Но это можно будет проверить, когда увидите составы. Сидибе очень полезен в атаке. И кроссы шикарные есть в его арсенале, и прыгает он не хуже Зе Луиша!

Над «Ман Сити» потешались, когда он приобрёл за баснословную сумму Зане. Теперь люди видят, какого калибра этот игрок.

Средняя линия и атака


Комплектуя среднюю линию и атаку, исхожу из тех же соображений, что на «Этихаде» будет заметно веселее, чем на «Бай-Арене». Что подводит к такой мысли? Ну, возьмите хотя бы букмекерские котировки. 1,63 на то, что в Манчестере будет забито хотя бы три мяча. Специалисты верят, что подопечные Гвардиолы преуспеют в главном футбольном аспекте, но, на мой взгляд, лидеров «Монако» не нужно раньше времени недооценивать. Напомню для тех, кто не особенно увлечён французской Лигой 1, команда Жардима лидер по числу забитых мячей в нынешнем сезоне среди пяти топовых лиг. Замечу, что берут в расчёт абсолютно все турниры, в которых участвуют команды.

Поэтому не удивляйтесь появлению в нашей команде флангового бога Тома Лемара, гению паса Бернарду Силве и Радамелю Фалькао, который не торопится с переездом в Россию.

Из состава «Сити» возьму Агуэро и Де Брёйне. Думаю, данный выбор не требует особых объяснений. А вот кандидатура Лероя Зане должна многих заинтриговать. «Шальке» поставил на потом выпуск суперталантов, которые сейчас феерят в различных топ-клубах. Озил, Нойер, Дракслер, Зане, Майер — это, по сути, основа сборной Германии, которая обязательно приедет вскоре на чемпионат мира в Россию. Над «Ман Сити» потешались, когда он приобрёл за баснословную сумму Зане. Теперь люди видят, какого калибра этот игрок, а парню месяц назад исполнился 21 год.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Радамель Фалькао Серхио Агуэро фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
21 февраля 2017, вторник
12:45 Агуэро, Де Брёйне и Сильва — самые дорогие игроки в Лиге чемпионов 21 февраля
12:00 «Байер» — «Атлетико»: ориентировочные стартовые составы
11:15 Компани не поможет «Манчестер Сити» в первом матче с «Монако»
10:30 Защита «Атлетико» может принести бонусы в турнире по 1/8 финала Лиги чемпионов
09:30 Первый день Кубка Гагарина: выиграй призы в матчах Западной конференции
20 февраля 2017, понедельник
18:30 Форварды «РБ Лейпциг» Вернер и Форсберг — лучшие игроки воскресенья в Бундеслиге
17:00 Облак вернулся в строй и готов помочь «Атлетико» в матче с «Байером»
15:30 Компани может пропустить матч «Манчестер Сити» — «Монако»
14:00 Тарасенко, Гецлаф, Кеслер и Перри — самые дорогие игроки в НХЛ 21 февраля
12:15 20 тыс. будет разыграно в матчах «Сент-Луис» — «Флорида» и «Аризона» — «Анахайм»
10:30 Открыты турниры по матчу Примеры «Малага» — «Лас-Пальмас»
19 февраля 2017, воскресенье
17:15 Маскерано вернулся в общую группу «Барселоны» перед матчем с «Леганесом»
15:45 Дайер получил травму ахиллова сухожилия и не поможет «Суонси» до конца сезона
14:15 Вернер, Хектор и Штиндль — самые дорогие игроки воскресенья в Бундеслиге
12:30 Пропустивший шесть месяцев Сольдадо возобновил тренировки с «Вильярреалом»
10:45 20 тыс. будет разыграно в матчах «Наполи», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдории»
09:00 Через 5 часов стартуют турниры по матчам «Вильярреала» и «Интера»
18 февраля 2017, суббота
17:00 Флоренци перенёс операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев
15:30 «Вулверхэмптон» — «Челси»: Терри готов сыграть, Алонсо и Луис матч пропустят
14:00 Рамос может пропустить матч с «Эспаньолом» из-за травмы
12:30 Левандовски, Обамейянг и Нойер — самые дорогие игроки субботы в Бундеслиге
10:45 Открыты турниры по матчам СКА — «Торпедо» и ЦСКА — «Спартак»
09:00 Через 6 часов стартуют конкурсы по матчу между «Спортингом» Х и «Атлетико»
17 февраля 2017, пятница
18:15 Основной вратарь «Лацио» пропустит около недели
16:59 Мевля, Тусар и Ляказетт стали лучшими игроками первых матчей 1/16 финала ЛЕ
15:30 Габриэл Жезус может пропустить 2-3 месяца из-за травмы
14:00 Игуаин, Дибала и Бенатиа — самые дорогие игроки «Пятничного драфта»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Ювентуса», «Байера» и «Монако»
10:30 Открыты конкурсы по матчу КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор»
16 февраля 2017, четверг
23:14 Собери Тарасенко, Бучневича и Кулёмина в одной тройке на ближайшие матчи НХЛ
15:00 Кто не сыграет в Лиге Европы из-за дисквалификаций: от Гранквиста до Степаненко
14:19 Эксперт: берите Смолова, Нобоа и Фреда в турнирах по первым матчам плей-офф ЛЕ
13:30 Ван Перси пропустит матч «Краснодар» — «Фенербахче»
12:45 Ляказетт, Смолов и Фекир — самые дорогие игроки в Лиге Европы 16 февраля
12:00 Измайлов не поможет «Краснодару» в матче с «Фенербахче»
11:15 40 тыс. будет разыграно в матчах «Ростова», «Шахтёра», «Краснодара» и «Лиона»
10:00 Открыты турниры по матчам СКА, ЦСКА и «Динамо» М в КХЛ
15 февраля 2017, среда
20:47 Сделай Бобровского звездой своей команды в турнирах по ближайшим матчам НХЛ
18:02 Оформивший дубль в день рождения Ди Мария — лучший игрок в ЛЧ 14 февраля
16:30 Читатели «Чемпионата» хотят появления фэнтези-турниров по биатлону и баскетболу
15:00 Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Наполи»
13:30 «Бавария» — «Арсенал»: ориентировочные стартовые составы
12:45 Роналду, Левандовски и Нойер — самые дорогие игроки среды в Лиге чемпионов
12:00 40 тыс. будет разыграно в матчах ЛЧ «Реал» — «Наполи» и «Бавария» — «Арсенал»
11:15 «Реал» — «Наполи»: ориентировочные стартовые составы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
У какого игрока должна быть наивысшая цена в фэнтези по НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+