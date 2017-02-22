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Лига Европы. Дейли фэнтези. «Сент-Этьен» — «Манчестер Юнайтед»
Фото: Reuters
Текст: Глеб Евдошенко

Снова пропускать от «Краснодара» не входит в планы «Фенера»

В среду определятся три участника 1/8 финала Лиги Европы. Выбираем из составов шести команд тех, кто поможет нам победить в дейли фэнтези.
22 февраля 2017, среда. 11:30. Фэнтези
Редко так бывает, но в среду состоятся сразу три матча в рамках Лиги Европы. Французский «Сент-Этьен» и греческий ПАОК постараются после поражений 0:3 в первых встречах совершить чудо и пройти английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Шальке» соответственно. Ну а «Фенербахче» после 0:1 в Краснодаре приложит все усилия, чтобы в Стамбуле одолеть команду с юга России и вместо неё выйти в следующий раунд. Пожалуй, у кого сегодня и есть реальные шансы пройти в следующий раунд после поражения в первом матче, так это как раз у «Фенербахче».

Пробуем собрать перспективную команду для победы в фэнтези-турнирах на платформе Drafton.

Голкипер и оборона


Мы можем брать футболистов из шести команд, но при комплектовании обороны ограничимся лишь двумя.

«Фенербахче» проиграл «Краснодару» 0:1 на выезде. Что это значит? Это значит, что, если «быки» сумеют забить в Стамбуле, победы в один мяч подопечным Дика Адвоката уже не хватит. Поэтому весьма разумно предположить, что бежать сломя голову в атаку хозяева стадиона «Улкер – Шюкрю Сараджоглу» не будут. Да, такое возможно, но это только в том случае, если минут за 20 до конца встречи на табло будет счёт, который «жёлтых канареек» устраивать не будет.

Если говорить о шансах турок на сухой матч, то их куда больше, чем было в прошлой игре. Всё-таки дома «Фенербахче» играет в обороне лучше, чем в гостях, да и «Краснодар» в том же чемпионате России куда больше голов забил в родных стенах, ограничившись всего тремя мячами в семи выездных встречах.

В общем, берём Симона Кьяера и Шенера Озбайраклы. С удовольствием взял бы ещё кого-нибудь, но и в атаке футболисты турецкой команды нам пригодятся.
«Краснодар» в чемпионате ограничился всего тремя забитыми мячами в семи выездных встречах.

Остаётся три вакантных места. Футболистов ПАОК мы точно брать не будем, ибо если дома эта команда пропустила трижды, что будет в гостях? Во Франции ожидаю обоюдоострой игры. А вот игроков «Шальке» взял бы.

Да, гельзенкирхенцы вряд ли упустят такое преимуществом над греческим клубом. Да и разгром в первом матче может команды расслабить. Но рискну предположить, что если уж дома «двуглавые орлы Севера» не сумели забить в ворота «Шальке», то и в гостях, где с игрой в атаке проблем больше, у ПАОК это не получится. Голкипер Ральф Ферман, а также защитники Зеад Колашинац и Налдо пополнят нашу команду. Колашинац, кстати, вполне может принести нам несколько дополнительных баллов за результативные действия в атаке.

Полузащита


Полузащита будет разноцветной.

Во-первых, предлагаю взять представителя «Сент-Этьена». Да, французская команда потерпела разгромное поражение в Манчестере и вряд ли теперь может всерьёз рассчитывать на выход в следующий раунд. Но если судить по той же Лиге 1, можно заметить, что в родных стенах «зелёные» чувствую себя куда увереннее. Вряд ли ребята Моуринью будут тратить много сил в предстоящей встрече, так что за счёт фактора своего поля «Сент-Этьен» вполне может забить. Возможно, даже дважды. А помочь в этом команде способен Жордан Верету. Несколько результативных действий в этом сезоне он уже совершил, да и из линии полузащиты хозяев смотрится наиболее предпочтительным вариантом.
Бенталеб – лучший игрок «Шальке» по системе «гол + пас» в Бундеслиге.

Во-вторых, хотелось бы позвать в команду представителя «Фенербахче» в лице Джермейна Ленса. Ленс – лучший ассистент команды, на счету которого семь голевых передач. Так что вполне вероятно, что отыграться в противостоянии с «Краснодаром» своей команде поможет именно Джермейн.

В-третьих, пригласим Набиля Бенталеба. Бенталеб – лучший игрок своей команды по системе «гол+пас» в чемпионате Германии. Да, пахать «Шальке» в предстоящей встрече уж точно не будет, но, надо полагать, пару-тройку голов забить всё же может. И вряд ли здесь обойдётся без алжирца.
Нападение


Мусса Сов – лучший бомбардир своей команды. Стоит отметить, что именно Сов внёс весомый вклад в успех своей команды на групповом этапе. Он забивал, когда «Фенербахче» побеждал «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Именно его гол принёс «жёлтым канарейкам» победу в выездной встрече против «Фейеноорда». И именно он поучаствовал в победном голе турецкой команды в домашней игре против «Зари». Он заслуживает места в нашей команде.

Кевин Монне-Паке – один из лучших футболистов своей команды по системе «гол + пас». В последних семи матчах он записал на свой счёт четыре результативных действия. Ранее мы уже говорили, что «Сент-Этьен» забить сегодня может. И, возможно, именно Кевин будет соавтором гола Верету.
Мусса Сов – лучший бомбардир «Фенера», и он забивал, когда турецкий клуб побеждал «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Златан Ибрагимович – виновник убитых надежд «Сент-Этьена» по выходу в следующий раунд. Нет, надежда, конечно, есть. Но она уж совсем призрачная. Не могу с уверенностью сказать, что Ибрагимович выйдет в стартовом составе. Но, надо полагать, даже минут 30 для забитого гола ему может быть достаточно. Благо финансы позволяют.

Учитывая, что «Шальке» и «Манчестер Юнайтед» уже почти наверняка вышли в следующий раунд, в составах этих команд может быть проведена серьёзная ротация. Поэтому перед началом матча обязательно проверьте стартовые составы команд.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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