Среда в Лиге чемпионов: как бюджетно укрепить фэнтези-команду

Клеман Лангле, «Севилья» — 7800 у.е.
21-летний француз Клеман Лангле перебрался в «Севилью» всего месяц назад. Сампаоли настоял на том, что команде нужен новый центральный защитник. И на эту роль вполне подходит воспитанник «Нанси», один из лидеров французской «молодёжки». И Лангле сразу же завоевал место в стартовом составе, помог ему освоиться соотечественник Адиль Рами, с которым они играют в связке. Отменное приобретение, причём и платить не пришлось чересчур много — жалкие по нынешним временам 6 млн евро.
Вполне вероятно, что после вчерашнего голевого пиршества, сегодня матчи получатся засушливыми, и как раз оборона андалусийцев может принести серьёзные бонусы.
Тикиньо, «Порту» — 4900 у.е.
Ещё один январский трансфер. Тикиньо уже не так молод, месяц назад ему исполнилось 26 лет. И бразилец получил своеобразный подарок в виде перехода из «Гимарайнша» в «Порту». В феврале он провёл три матча за «Порту», в каждом из которых забивал. Четыре мяча наколотил Тикиньо. Парень в ударе, что и говорить. И как его не взять в состав, тем более что цена привлекает — всего лишь 4900 у.е. Берёшь Тикиньо и уже не думаешь о том, как экономить на других позициях. Когда человек забивает матч за матчем, то его и «Ювентусом» не напугать. К тому же не стоит забывать, что у туринцев не сыграют Барцальи и Бонуччи. Первый травмирован, а второй выведен из состава на эту встречу Массимилиано Аллегри. Повздорили тренер и игрок. И это на руку «драконам».
Андре Силва, «Порту» — 8500 у.е.
Андре Силва уже получил достаточно широкую известность, зажигал он и на групповом этапе, и в матчах за сборную запомнился. Силва поучаствовал в разгроме Фарерских островов в квалификации ЧМ-2018. В той встрече форвард «Порту» оформил хет-трик. Силву можно охарактеризовать как талантливого забивалу. Конечно, брать нападающих, которым предстоит встреча с защитой «Ювентуса», далеко не всегда лучшая идея, но «Порту» при дикой поддержке «Драгау» может поддавить даже туринцев. Помните, как не так уж давно «Порту» побеждал дома мощнейшую «Баварию»? Почему бы не повторить фокус во встрече с итальянским суперклубом.
Даниэле Ругани, «Ювентус» — 7400 у.е.
Предположительно Даниэле Ругани будет заменять в центре обороны Леонардо Бонуччи. Новичком его не назовёшь. Весь сезон Аллегри подпускает его к основному составу, и претензий к Ругани совсем мало. Если вы верите в то, что «Ювентус» не пропустит на «Драгау», то Ругани обязан быть в составе вашей команды.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.