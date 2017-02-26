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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. Серия А. «Сассуоло» — «Милан», «Лацио» — «Удинезе»
Текст: Глеб Евдошенко

Симеоне-младший станет главной звездой тура в Серии А

В Серии А основная масса матчей тура пройдёт в воскресенье. Попробуем провести день с максимальной пользой, собрав команду в дейли фэнтези.
26 февраля 2017, воскресенье. 11:51. Фэнтези
26 февраля состоятся очередные матчи в рамках 26-го тура чемпионата Италии по футболу. «Дженоа», проигравший семь из девяти последних матчей, будет принимать у себя дома «Болонью». «Кротоне», отстающий от спасительной 17-й строчки на девять очков, будет стараться подарить болельщикам надежду на сохранение прописки в Серии А в матче с «Кальяри». Главный аутсайдер чемпионата в лице «Пескары» поедет в гости к «Кьево». «Лацио» попробует вернуться в зону еврокубков через матч с «Удинезе». А «Милан» в свою очередь попытается достать «Лацио» посредством матча с «Сассуоло».

Делаем игровой день ещё интереснее. Собираем перспективную фэнтези-команду на платформе Drafton.

Нападение


«Лацио» за 13 домашних матчей сумел поразить ворота соперника 22 раза. Из всех команд, играющих сегодня дома, у «орлов» самый лучший показатель по результативности в родных стенах. «Удинезе» же за 12 выездных поединков пропустил 16 мячей.
Нет, это не худший гостевой показатель среди играющих сегодня команд, но почти наверняка гол-два «зебры» пропустят. От кого? Вероятно, от Чиро Иммобиле, шестого футболиста по количеству забитых голов в лиге.

«Дженоа» за свою ужасающую серию из девяти матчей без побед подряд, семь из которых были и вовсе проиграны, откатился уже на 16-ю строчку в чемпионате. Нет, до зоны вылета всё равно ещё далеко, но такое положение дел команду и руководство уж точно не радует. Сегодня в гости едет «Болонья» — команда, забивающая в гостях маловато, а пропускающая многовато. Лучший бомбардир «грифонов» в лице Джованни Симеоне не забивал уже на протяжении трёх матчей, но поверю, что сегодня ему это удастся.

«Сассуоло» дома забивает не так много – в среднем чуть больше гола за домашнюю игру. Но выездной «Милан» в обороне не идеален и примерно столько же за матч пропускает. Полагаю, отличиться сегодня смогут обе команды, а у хозяев это сделает Грегоре Дефрель, который, кстати, в последнем матче оформил дубль, принеся чёрно-зелёным победу.

Полузащита


Чиро Иммобиле, вероятно, забьёт, но кто ему будет в этом помогать? Надо полагать, помощником итальянца станет Фелипе Андерсон, лучший ассистент своей команды.

Грегоре Дефрель без помощи одноклубников также вряд ли обойдётся. И здесь основным кандидатом в нашу фэнтези-команду является Лоренцо Пеллегрини. Этот парень имеет в своём активе девять очков по системе «гол + пас», а в последних трёх встречах в рамках Серии А в половине случаев без результативного действия с поля не уходил.

Далее возьмём к себе в команду представителя «Милана». К сожалению, результативных футболистов в этой линии у красно-чёрных мало, поэтому возьмём того, кто есть. Юрай Куцка отличился всего тремя голами в текущем сезоне, а также одной голевой передачей. Но именно Юрай поучаствовал в победном успехе «Милана» в прошлом туре против «Фиорентины». Вдруг это начало небольшой серии? Или большой.
Вальтер Бирса замкнёт нашу линию полузащиты. «Кьево» сегодня принимает у себя дома «Пескару», одну из худших гостевых команд чемпионата, пропустившую 28 мячей за 12 матчей. Бирса – самый результативный игрок своей команды по системе «гол + пас», который должен поучаствовать в домашнем успехе ребят Марана.

Оборона


Здесь рискну и возьму в защиту представителей той команды, которая не может сохранить свои ворота в неприкосновенности на протяжении уже девяти матчей. На этот раз в гости к «грифонам», как уже было сказано ранее, едет «Болонья». За 12 матчей на выезде эта команда забила 11 мячей, то есть в среднем по голу за матч. У «Дженоа» оборонительный показатель такой же. Если верить цифрам, получается, хозяева сегодня вполне могут пропустить хотя бы гол. Но учитывая, опять же, печальную серию генуэзцев, надо полагать, команда будет сегодня сконцентрирована должным образом. Серию надо прерывать, а залог успеха, в частности, хорошая игра в обороне. С трудом, но поверю, что Николас Бурдиссо и Эсекьель Муньос помогут сегодня своей команде наконец-то отыграть на ноль.

Ещё одно место в защите отдадим Федерико Чеккерини. Да, «Кротоне» дома пропускает довольно много – 19 мячей за 12 матчей. Но «Кальяри» в игре в атаке в гостях плох, и шансы на сухой матч у «пифагорейцев» есть.

Голкипер


Пока Федерико Маркетти зализывает раны, ворота команды защищает Томас Стракоша. Причём делает это албанец весьма успешно и вполне может сохранить ворота команды сухими в четвёртый раз за 10 матчей. Благо соперник не самый серьёзный.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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