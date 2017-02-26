«Атлетико» готов к победе над «Барсой»: берём Гамейро и Карраско

Но не только мадридской встречей порадуют нас конкурсы на платформе для игры в фэнтези-спорт Drafton. В Вильярреале самая оборонительная команда сезона бросит вызов мадридскому «Реалу». Афиша едва ли не столь же яркая, что и на «Висенте Кальдерон». Также зацепим матчи «Атлетик» Бильбао — «Гранада» и «Спортинг» Хихон — «Сельта».
Голкипер и оборона
Попробую рискнуть и сделать ставку на защитные порядки «Вильярреала». Для кого-то это покажется полным безумием, но статистически не так уж сложно объяснить выбор. Подопечные Франа Эскриба в 23 турах пропустили всего 15 мячей — это лучший показатель во всей лиге. «Сельта», «Атлетико» и «Севилья» не сумели отличиться на «Эль-Мадригал», «Барса» это сделала лишь на 90-й минуте при помощи гения Месси. В первом круге в Мадриде «Реал» сумел лишь раз поразить ворота жёлтых.
Эскриба в матче Лиги Европы с «Ромой» использовал практически полностью резервный состав, понимая, что отыграться с 0:4 не выйдет. И «Вильярреал» в Риме не пропустил, а основа отдохнула. Что же до «Реала», то он провёл нервный матч в Валенсии и проиграл. Вообще за последнее время «сливочные» в гостях победили лишь главного аутсайдера Примеры — «Осасуну». Не вижу ничего невозможного в том, чтобы «Реал» не забил в Вильярреале. Мой выбор — голкипер Асенхо и атакующий защитник Хауме Коста.
Сразу двух игроков обороны приобрету из Хихона. Понимаю, что «Спортинг» не ровня «Сельте», но это на дистанции. Сейчас же у аутсайдера шансы есть. У него более серьёзная мотивация, нужно подниматься из зоны вылета, а у ребят из Виго главная задача — блеснуть в Европе. В четверг «Сельта» провела утомительную встречу в Харькове и выгрызла победу у «Шахтёра». Сегодня она будет выглядеть измождённой. В этом я вижу шанс для «Спортинга» выиграть и даже не пропустить. Должны нам в этом помочь Мере и Канелья.
Также пригодится защитник из Бильбао. Разочарованный вылетом от АПОЭЛ, баскский клуб может смять «Гранаду», которая до сих взяла лишь три очка на выезде. У хозяев будут отсутствовать Рауль Гарсия и Адурис, поэтому оборона в кои-то веки должна сыграть максимально надёжно.
Средняя линия и атака
Перейдём к главному блюду — встрече «Атлетико» — «Барселона». Учитывая форму команд, шансы хозяев мне кажутся более предпочтительными. Набрали они ход, уничтожили «Байер» в Лиге чемпионов. «Барса» же смотрится неубедительно: больно по её психологии ударил «ПСЖ». Удалось ли Луису Энрике привести команду в чувства? Не уверен. Все мы наслышаны о том, что игроки перестали доверять наставнику. Играть они будут исключительно за себя. Поэтому из состава каталонцев возьму лишь Месси. Кудесник в любой игре способен на чудо, без него любая команда будет смотреться сиротливо.
А вот из состава «Атлетико» мне приглянулись Гамейро и Феррейра-Карраско. Француз теперь частенько выходит с первых минут и реализует свои шансы. Вряд ли Симеоне выведет его из состава сейчас, он даже пенальти исполняет. Ну и бельгиец Карраско снова почувствовал вкус к игре. Был у него некоторый спад, зимняя хандра, наверное. Но в последних двух играх Примеры на его счету два забитых мяча и голевая передача.
На наполеоновские планы хихонского «Спортинга» я уже намекал. Действительно, у него есть шансы на победу в матче с «Сельтой». Победа, если она случится, не должна обойтись без лидера некогда самого русского коллектива Испании — Карлоса Кармоны. Он исправно забивает, отдаёт, быть может, и сегодня нас порадует.
«Атлетик» должен попытаться умаслить своих фанатов успешной игрой во встрече с «Гранадой». Вряд ли они сразу же простят вылет от АПОЭЛ, но хотя бы смягчатся. Если же на них вылить ещё один чан с горячей водой, то есть не победить андалусийских аутсайдеров, то они могут взорваться. И тогда футболистам «Атлетика» придётся несколько недель просидеть дома. Раз уж нет Гарсии и Адуриса, роль лидеров на себя должны примерить Сусаэта и Уильямс.
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