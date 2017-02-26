Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Дейли фэнтези. Атлетико Мадрид — Барселона, Вильярреал — Реал Мадрид
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

«Атлетико» готов к победе над «Барсой»: берём Гамейро и Карраско

Прекрасные матчи собраны в воскресной программе испанской Примеры. Пристально следим за ними, собирая в одной команде Месси и Гамейро.
26 февраля 2017, воскресенье. 14:50. Фэнтези
Действительно, интригующие встречи сегодня состоятся на Пиренеях. Чего только стоит новая серия противостояния мадридского «Атлетико» и «Барселоны»! Вряд ли в этом сезоне командам доведётся сразиться в Лиге чемпионов. Но и без того это уже четвёртый матч между соперниками. Пока преимущество у каталонцев — одна победа при двух ничьих, причём Месси и Ко выбили «матрасников» из Кубка Испании. Парни Симеоне жаждут реванша.

Но не только мадридской встречей порадуют нас конкурсы на платформе для игры в фэнтези-спорт Drafton. В Вильярреале самая оборонительная команда сезона бросит вызов мадридскому «Реалу». Афиша едва ли не столь же яркая, что и на «Висенте Кальдерон». Также зацепим матчи «Атлетик» Бильбао — «Гранада» и «Спортинг» Хихон — «Сельта».

Голкипер и оборона


Попробую рискнуть и сделать ставку на защитные порядки «Вильярреала». Для кого-то это покажется полным безумием, но статистически не так уж сложно объяснить выбор.
Подопечные Франа Эскриба в 23 турах пропустили всего 15 мячей — это лучший показатель во всей лиге. «Сельта», «Атлетико» и «Севилья» не сумели отличиться на «Эль-Мадригал», «Барса» это сделала лишь на 90-й минуте при помощи гения Месси. В первом круге в Мадриде «Реал» сумел лишь раз поразить ворота жёлтых.

Эскриба в матче Лиги Европы с «Ромой» использовал практически полностью резервный состав, понимая, что отыграться с 0:4 не выйдет. И «Вильярреал» в Риме не пропустил, а основа отдохнула. Что же до «Реала», то он провёл нервный матч в Валенсии и проиграл. Вообще за последнее время «сливочные» в гостях победили лишь главного аутсайдера Примеры — «Осасуну». Не вижу ничего невозможного в том, чтобы «Реал» не забил в Вильярреале. Мой выбор — голкипер Асенхо и атакующий защитник Хауме Коста.

Сразу двух игроков обороны приобрету из Хихона. Понимаю, что «Спортинг» не ровня «Сельте», но это на дистанции. Сейчас же у аутсайдера шансы есть. У него более серьёзная мотивация, нужно подниматься из зоны вылета, а у ребят из Виго главная задача — блеснуть в Европе. В четверг «Сельта» провела утомительную встречу в Харькове и выгрызла победу у «Шахтёра». Сегодня она будет выглядеть измождённой. В этом я вижу шанс для «Спортинга» выиграть и даже не пропустить. Должны нам в этом помочь Мере и Канелья.

Также пригодится защитник из Бильбао. Разочарованный вылетом от АПОЭЛ, баскский клуб может смять «Гранаду», которая до сих взяла лишь три очка на выезде. У хозяев будут отсутствовать Рауль Гарсия и Адурис, поэтому оборона в кои-то веки должна сыграть максимально надёжно.

Средняя линия и атака


Перейдём к главному блюду — встрече «Атлетико» — «Барселона». Учитывая форму команд, шансы хозяев мне кажутся более предпочтительными. Набрали они ход, уничтожили «Байер» в Лиге чемпионов. «Барса» же смотрится неубедительно: больно по её психологии ударил «ПСЖ». Удалось ли Луису Энрике привести команду в чувства? Не уверен. Все мы наслышаны о том, что игроки перестали доверять наставнику. Играть они будут исключительно за себя. Поэтому из состава каталонцев возьму лишь Месси. Кудесник в любой игре способен на чудо, без него любая команда будет смотреться сиротливо.


А вот из состава «Атлетико» мне приглянулись Гамейро и Феррейра-Карраско. Француз теперь частенько выходит с первых минут и реализует свои шансы. Вряд ли Симеоне выведет его из состава сейчас, он даже пенальти исполняет. Ну и бельгиец Карраско снова почувствовал вкус к игре. Был у него некоторый спад, зимняя хандра, наверное. Но в последних двух играх Примеры на его счету два забитых мяча и голевая передача.

На наполеоновские планы хихонского «Спортинга» я уже намекал. Действительно, у него есть шансы на победу в матче с «Сельтой». Победа, если она случится, не должна обойтись без лидера некогда самого русского коллектива Испании — Карлоса Кармоны. Он исправно забивает, отдаёт, быть может, и сегодня нас порадует.

«Атлетик» должен попытаться умаслить своих фанатов успешной игрой во встрече с «Гранадой». Вряд ли они сразу же простят вылет от АПОЭЛ, но хотя бы смягчатся. Если же на них вылить ещё один чан с горячей водой, то есть не победить андалусийских аутсайдеров, то они могут взорваться. И тогда футболистам «Атлетика» придётся несколько недель просидеть дома. Раз уж нет Гарсии и Адуриса, роль лидеров на себя должны примерить Сусаэта и Уильямс.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Кевин Гамейро Янник Феррейра-Карраско фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
26 февраля 2017, воскресенье
15:30 Годин может помочь «Атлетико» в матче с «Барселоной»
14:00 «Реал» лишился Варана на 4-6 недель
13:30 Мата вернулся с похорон дедушки и готов помочь «МЮ» в матче с «Саутгемптоном»
12:45 Бэйл стоит дороже Месси, но дешевле Роналду в фэнтези по чемпионату Испании
11:30 Маскерано и Туран не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетико»
10:15 Начни воскресенье с DraftOn: в 14:30 стартуют турниры по играм Серии А и Примеры
09:00 Кубок Гагарина: выиграй призы в ранних турнирах по 3-м играм 1-го раунда Востока
25 февраля 2017, суббота
20:30 НХЛ на DraftOn: собери Овечкина, Радулова и Зайцева в своей команде
16:30 Эньяма, Малком и Лопеш — самые дорогие игроки субботы в Лиге 1
15:00 Защита «Челси» — твой козырь в конкурсах по субботним матчам АПЛ
13:30 Полузащитник «Арсенала» Касорла не вернётся на поле до конца сезона
12:00 Жером Боатенг готов помочь «Баварии» в матче с «Гамбургом»
10:30 Кубок Гагарина на DraftOn: ЦСКА, СКА, «Локомотив» и «Динамо» М едут в гости
00:00 Через 3 часа стартуют турниры по матчам «Вашингтона», «Далласа» и «Оттавы»
24 февраля 2017, пятница
17:00 Жулиано, Виргевер и Дзюба стали лучшими игроками четверга в Лиге Европы
15:30 Лучший бомбардир «Ниццы» Плеа из-за травмы выбыл до конца сезона
14:00 Конгре, Сери и Виера — самые дорогие игроки «Пятничного драфта»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Ниццы», «Реала Сосьедад» и «Вольфсбурга»
10:30 КХЛ на DraftOn: выиграй призы в конкурсах по вторым матчам 1/4 финала Востока
00:30 3 часа осталось до старта конкурсов по матчам «Торонто», «Тампы» и «Бостона»
23 февраля 2017, четверг
16:30 Лучший бомбардир «Андерлехта» может не сыграть с «Зенитом»
15:30 Сандро, Дани Алвес, Сарабия и Шмейхель стали лучшими игроками среды в ЛЧ
14:00 Джанаев, скорее всего, не поможет «Ростову» в ответном матче со «Спартой»
12:15 Турниры по Лиге Европы впервые будут разбиты на две серии по четыре матча
10:30 СКА, ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» М постараются развить успех в Кубке Гагарина
00:30 Через 3 часа стартуют конкурсы по матчам «Вашингтона», «Бостона» и «Эдмонтона»
22 февраля 2017, среда
23:41 Жулиано, Кришито, Навас и Нобоа — самые дорогие игроки ЛЕ у «Зенита» и «Ростова»
15:03 Агуэро, Зане и Стерлинг стали лучшими игроками вторника в Лиге чемпионов
13:15 40 тыс. будет разыграно в матчах ЛЧ «Порту» — «Ювентус» и «Севилья» — «Лестер»
12:30 «Порту» — «Ювентус»: ориентировочные стартовые составы
11:45 Выбери между Смоловым, Ибрагимовичем и Эменике в конкурсах по ЛЕ и выиграй призы
11:00 «Севилья» — «Лестер»: ориентировочные стартовые составы
10:15 Второй день Кубка Гагарина на DraftOn: Восток вступает в борьбу
09:30 Бонуччи не войдёт в заявку на матч с «Порту» из-за оскорбления в адрес Аллегри
21 февраля 2017, вторник
13:30 «Манчестер Сити» — «Монако»: ориентировочные стартовые составы
12:45 Агуэро, Де Брёйне и Сильва — самые дорогие игроки в Лиге чемпионов 21 февраля
12:00 «Байер» — «Атлетико»: ориентировочные стартовые составы
11:15 Компани не поможет «Манчестер Сити» в первом матче с «Монако»
10:30 Защита «Атлетико» может принести бонусы в турнире по 1/8 финала Лиги чемпионов
09:30 Первый день Кубка Гагарина: выиграй призы в матчах Западной конференции
20 февраля 2017, понедельник
18:30 Форварды «РБ Лейпциг» Вернер и Форсберг — лучшие игроки воскресенья в Бундеслиге
17:00 Облак вернулся в строй и готов помочь «Атлетико» в матче с «Байером»
15:30 Компани может пропустить матч «Манчестер Сити» — «Монако»
14:00 Тарасенко, Гецлаф, Кеслер и Перри — самые дорогие игроки в НХЛ 21 февраля
12:15 20 тыс. будет разыграно в матчах «Сент-Луис» — «Флорида» и «Аризона» — «Анахайм»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
У какого игрока должна быть наивысшая цена в фэнтези по НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+