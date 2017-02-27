Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Витязь» и СКА напоследок устроят фейерверк в Подольске

Уже сегодня могут определиться три полуфиналиста на Западе в плей-офф КХЛ. Собираем команду в дейли фэнтези, пока все «западники» в строю.