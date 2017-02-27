«Витязь» и СКА напоследок устроят фейерверк в Подольске

Вратарь: Александр Ерёменко, «Динамо Москва» — 9100 у.е.
Двукратный MVP Кубка Гагарина совершенно точно не может занести себе в актив предыдущую встречу. Конечно, давление торпедовцев было просто невероятным, но полевые игроки много бросков приняли на себя, при этом Ерёменко часто отражал шайбу прямо перед собой. Это и привело к тому, что нижегородцы получили слишком много шансов на добивании.
Но я не могу себе представить, чтобы Ерёменко выдал два неудачных матча подряд в плей-офф. Он слишком мастеровит и опытен. К тому же в прошлой игре «Торпедо» и «Динамо» забросили столько, что следующий матч совершенно точно должен получиться более засушливым. Возможно, кто-то из вратарей сможет записать на свой счёт «сухарь» или пропустить 1 шайбу. Предположу, что у Ерёменко шансов больше, волжане слишком много сил и эмоций вложили в предыдущий матч.
Защитник: Патрик Хёрсли, СКА — 8600 у.е.
Наконец-то шведский защитник начал демонстрировать тот уровень, в расчёте на который его приглашали сначала в «Локомотив», а затем и в СКА. Хёрсли обладает пушечным броском и успешно заменяет в большинстве Вячеслава Войнова. Раз уж швед поймал свою игру, то грех не взять его в дейли фэнтези. «Армейцы» наверняка снова будут иметь много времени для реализации лишнего игрока, тут-то Хёрсли и пригодится.
Защитник: Якуб Накладал, «Локомотив» — 8400 у.е.
Чех так же, как и Хёрсли, пришёл в новую команду по ходу сезона. В Ярославле не угадали с Хёрсли, искали вариант, как усилить большинство. Кронвалль в одиночку не справлялся, а молодые россияне при розыгрыше лишнего не так эффективны. Накладал очень комфортно чувствует себя на синей линии. Пусть он не так хорош на распасе, но с этими функциями и форварды у «Локо» справляются, зато бросает он прекрасно. В прошлом матче чех дважды поразил ворота минчан.
Судя по всему, команда Кудашова окончательно сломила волю минских динамовцев. Осталось лишь поставить жирную точку. И нужно с этой задачей справляться в четвёртой игре. Нельзя дать «Динамо» опомниться. Учитывая, как работает большинство «Локо», Накладал нам пригодится.
Нападающий: Макс Тальбо, «Локомотив» — 8300 у.е.
На Брэндона Козуна бюджета не хватило, хотя, конечно, хотелось видеть его в составе. Канадец набрал 9 очков в последних 5 встречах. Но не думаю, что будет сильно хуже, если мы ангажируем Макса Тальбо. У этого парня столько опыта игры в плей-офф, что хватит на весь «Локомотив». Опытный североамериканец не был статистом в прошлых встречах с Минском, не должен им быть и сегодня. Тальбо точно не даст партнёрам расслабиться. Он прекрасно знает, что на нынешней стадии сезона расслабленность может повлечь проблемы, которые быстро разрешиться не удастя.
Нападающий: Евгений Дадонов, СКА — 9700 у.е.
Звено Вадима Шипачёва, сделав две первые игры с «Витязем», в третьей слегка отошла в тень, лишь одну шайбу оно организовало. Импровизированная передышка должна помочь Дадонову, Гусеву и Шипачёву закрыть серию в Подольске на мажорной ноте. Почему Дадонов? На этот вопрос много раз отвечал. В этой тройке именно Евгений является главным снайпером. А Шипачёву с Гусевым зачастую приятнее снабдить партнёра классной передачей, чем забросить самим. Голы же в фэнтези ценятся выше, чем ассистентские баллы.
Нападающий: Алексей Копейкин, «Витязь» — 8500 у.е.
Предполагаю, что заключительный матч в серии между «Витязем» и СКА состоится именно сегодня. Не видно, за счёт каких компонентов команда Белова может взять хотя бы одну игру. Одного настроя маловато. А оборонительная линия «витязей» не справляется с укомплектованной по последнему слово техники атакой «армейцев».
В такой ситуации хозяева постараются порадовать домашнюю публику хотя бы весёлой игрой с обилием заброшенных шайб. Думаю, СКА поддержит такую инициативу. В открытом хоккее петербуржцы чувствуют себя вольготно.
На протяжении всего сезона лидер «Витязя» Алексей Копейкин был особенно опасен в Подольске, здесь забросил львиную долю своих шайб. Лучший сезон в карьере форвард подмосковной команды способен завершить с гордо поднятой головой.
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