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175 лет назад 2016
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Игорь Акинфеев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Александр Служаков

Акинфеев как стена: атака «Зенита» будет остановлена

Рестарт РФПЛ и лучшие матчи выходных «Рома» — «Наполи», «Боруссия» Д — «Байер» и «Ливерпуль» — «Арсенал» анализируем с точки зрения фэнтези.
4 марта 2017, суббота. 13:15. Фэнтези
Несколько часов остаётся до старта суперконкурсов на платформе для фэнтези-спорта Drafton. Главное событие уик-энда для российских болельщиков — возвращение РФПЛ после зимней спячки. И сразу две встречи родного чемпионата попали в супертурниры, гарантированный призовой фонд которых составляет 100 тыс. рублей.

В первом конкурсе будет разыграно20 000, во втором — 30 000 , а в третьем — 50 000 .

Как принять участие? Зайти на сайт, зарегистрироваться, собрать команду, первоначально ознакомившись с правилами начисления очков. Затем уже вы можете полноценно переживать за своих любимцев.

Помимо топовых матчей РФПЛ ЦСКА — «Зенит» и «Краснодар» — «Спартак», в суперконкурсах есть встречи «Ливерпуль» — «Арсенал», «Рома» — «Наполи» и «Боруссия» Дортмунд — «Байер».
Пора приступать к подбору состава!

Вратарь и оборона


Знаю, что многие с улыбкой воспримут мою рекомендацию поверить в Игоря Акинфеева. Модно у нас шутить про многолетнего лидера ЦСКА и сборной. Но попробую всё-таки объяснить. «Армейцы» за время зимней паузы усердно работали над схемой с тремя центральными защитниками. И надо сказать, что у Гончаренко получилось донести идеи до игроков. Пропускал ЦСКА чрезвычайно мало — всего два мяча за сборы. Конечно, сравнивать контрольные игры с официальными в полной мере нельзя. Но нюансы стоит подметить. Нисколько не сомневаюсь, что Гончаренко сыграет с «Зенитом» вторым номером. Москвичи, скорей всего, намеренно отдадут мяч в попытке заманить петербуржцев в ловушку. Команда Луческу была хороша в домашней встрече с «Андерлехтом», но о выездной забывать нельзя, в Брюсселе забить не удалось. Получится ли пробить Акинфеева? Полной уверенности нет, ведь хозяева будут уповать на оборону. А сам голкипер может принести бонусные очки за сейвы. Ударов по его воротам наверняка будет в избытке.

Интересна с точки зрения обороны пара «Боруссия» Дортмунд — «Байер». Вроде бы, все ждут обилия голов, но вот уже на протяжении пяти очных встреч хотя бы один из соперников не забивает. У команды Тухеля скоро важнейший матч с «Бенфикой». Не думаю, что она будет тратить запал. Жёлто-чёрные постараются качественно сыграть сзади, будут пытаться избежать традиционных обрезов. В игре с «Лейпцигом» это удалось. Поэтому беру сразу Пищека и Геррейро. Оба, к слову, могут порадовать и атакующими достижениями.

Дополняем картину при помощи краснодарского новичка Рамиреса, который пока что производит грандиозное впечатление. Думаю, измотает он Ещенко. Возможно, и голевой момент придумает. Как «Спартак» будет забивать без Промеса — вопрос… Так что «быки» и на ноль могут сыграть. Все свои голы они пропустили от «Урала».

Полузащита и атака


Нельзя забывать об экономии. Взять всех лучших и самых перспективных нельзя. Именно по этой причине стоит брать юных Хавеца и Диавара. Оба большие таланты. Если им удастся что-нибудь интересное придумать в плане результативности, буду только рад.

«Рома» и «Наполи» встретятся на «Олимпико» после кубковых поражений. Обе команды, безусловно, разочарованы исходом баталий с «Лацио» и «Наполи» соответственно. Южане ещё и «Аталанте» уступили до этого. Как мне кажется, встреча пройдёт под девизом «Пленных не брать». «Рому», вроде бы, и ничья устроит с той точки зрения, что она останется второй и не подпустит конкурента в борьбе за прямую путёвку в Лигу чемпионов. Гостям надо рисковать. Вернётся в состав Мертенс. И предположу, что здесь будет немало забитых мячей. Из состава хозяев положил глаз на Салаха.

Собственно группа атаки. Поверим в Фёдора Смолова, который наверняка истязал себя все последние дни и выйдет с особым желанием забить «Спартаку». Как мы знаем по первой части сезона, если надавить на оборону красно-белых, она может разрушиться. Шалимов может воспроизвести сценарий, по которому «Крылья» превзошли лидера сезона.

Обамеянг постепенно забыл поездку на Кубок Африки, свои довольно глупые интервью и вернулся к любимому делу. Не удалось ему забить в первом круге в Леверкузене, нужно навёрстывать упущенное. Оборона «Байера» позволяет забивать практически всем, так что лучший бомбардир сезона должен пополнять свой счёт, ведь Левандовски сел на хвост.

Мане провалил матч с «Лестером», но вряд ли он выдаст ещё одну плохую игру. Матч дома с «Арсеналом» — это лучшая мотивация, которая может существовать, тем более после унизительного поражения. Полагаю, «Ливерпуль» постарается разорвать «канониров» в том же стиле, что и «Тоттенхэм». И на Мане Клопп особенно рассчитывает.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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