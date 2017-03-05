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Дейли фэнтези
Фото: РИА Новости
Текст: Глеб Евдошенко

Воскресный фэнтези по РФПЛ. Классон нас озолотит?

В воскресенье состоятся очередные матчи первого после перерыва тура РФПЛ. Попробуем собрать идеальный состав для фэнтези-футбола.
5 марта 2017, воскресенье. 10:30. Фэнтези
На воскресенье запланировано сразу четыре матча в рамках чемпионата России по футболу. Аутсайдеры в лице «Урала» и «Крыльев Советов» будут принимать у себя дома «Амкар» и «Локомотив» соответственно. «Уфа» поедет в гости к «Тереку». Ну а в центральном противостоянии дня московский «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром». Увеличим интерес к игровому дню, собрав команду в дейли фэнтези на платформе Drafton.

Голкипер и оборона


В текущем сезоне «Уфа» забила всего 12 голов в 17 матчах. Цифра ужасно скучная, однако это не мешает команде уже Сергея Семака располагаться в середине турнирной таблицы, причём в верхней её части. Уфимцы, как уже было сказано ранее, поедут в гости к «Тереку».
И, надо полагать, с такой результативностью успеха на «Ахмат-Арене» не сыщут. Конечно, грозненская команда пропускает в среднем по голу за домашний матч. Но за «Уфу» сегодня не сыграет Кеинде Фатай, что повышает шансы хозяев на «сухой» успех. Ну а возьмём мы Ризвана Уциева, Андрея Семёнова и Милада Мохаммади.

На ворота же предлагаю поставить голкипера «Амкара». К сожалению, Александра Селихова таковым считать уже нельзя, но будем надеяться, что Дмитрий Хомич со своей задачей справится. «Урал» в чемпионате России в родных стенах забивает мало, а оборона у «Амкара» крепкая. Да, мы можем вспомнить, что «Урал» забил трижды в ворота «Краснодара» в минувшие будни, но то был Кубок, а в подобных встречах чудеса случаются. В общем, за 7200 у.е. приобретение неплохое.

Полузащита


Виктор Классон совсем недавно вступил в ряды «быков», но уже успел сделать важное дело. Речь, конечно, о победном и единственном голе шведа в домашнем матче «Краснодара» против «Фенербахче». Ещё одному делу он мог поспособствовать в кубковой встрече своей команды с «Уралом», однако Смолов и компания два гола и голевую передачу Классона решили омрачить, позволив екатеринбуржцам сотворить сенсацию. Хочется верить, после такого Виктор не раскис.

Александр Самедов был важным игроком для «Локомотива», но теперь он может стать ведущей персоной в «Спартаке». Красно-белым, к сожалению болельщиков, не поможет Квинси Промес, так что забивать и отдавать голевые передачи придётся кому-то другому. Самедов на эту роль неплохо подходит.

Денис Глушаков забивает редко, но метко. Благодаря его результативному выстрелу «Спартак» открыл счёт в важной игре против ЦСКА, а также ему принадлежат победные голы в противостояниях с «Ростовом», «Амкаром» и «Рубином». Матч с «Краснодаром» для москвичей очень важен, и кто знает, вдруг Глушаков вновь отличится тогда, когда команде это нужно больше всего?

Ну а замкнёт нашу линию полузащиты Александр Глеб. Скажу честно: что перед тем как взять белорусского хавбека, весь состав я соорудил. А на оставшиеся 6800 у.е. взял его. Новичок самарцев обладает достаточным уровнем, чтобы увеличить продуктивность атаки «Крыльев».

Нападение


Фёдор Смолов стал главным героем выездной встречи с «Фенербахче» и, пожалуй, главным антигероем матча с «Уралом». Конечно, срамить Фёдора никто не будет, ибо лучше пройти дальше в Лиге Европы, чем в Кубке России. Однако в любом случае Смолову теперь нужно исправляться. Учитывая то, что даже зимний перерыв не отобрал у него хорошую форму, Фёдор с этой задачей должен справиться.

Луис Адриано – отличнейшее приобретение московского «Спартака» в перерыве. В «Милане» он, конечно, играл мало, но в «Спартаке» играющих в стане россонери много мы вряд ли увидим. Бразильский новичок команды в товарищеских встречах зимы проявить себя сумел, и есть основания полагать, что и в чемпионате России он сумеет взять успешный старт. По крайней мере, хотелось бы в это верить.

Ну а заключительным персонажем нашей команды будет Ари. Да, в «Краснодаре» у этого парня дела в текущем сезоне обстояли не лучшим образом. Тем не менее о хорошем уровне этого футболиста не сказать нельзя. Приобретение бразильского нападающего должно сгладить горечь потери «железнодорожниками» Александра Самедова. И Ари будет пытаться сделать всё, чтобы сгладить эту горечь уже в своём первом матче в футболке «Локомотива».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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