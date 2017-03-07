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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. Лига чемпионов. Наполи — Реал, Арсенал — Бавария
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Буря на «Сан-Паоло»: как «Наполи» постарается снести «Реал»

Во вторник определятся первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Выбираем самых достойных персонажей для своей команды в игре с призами.
7 марта 2017, вторник. 21:00. Фэнтези
Мало кто верит в то, что «Арсенал» и «Наполи» смогут возродить интригу в противостояниях с «Баварией» и «Реалом». Действительно, у «канониров» шансов нет, причём абсолютно никаких. Даже не знаю, что должно произойти, дабы команда Венгера шагнула в четвертьфинал. Тут нужно минимум два Хоттабыча. Да и не факт, что они помогут. В последние несколько недель подопечные Анчелотти удивительно хороши. Поэтому
предположу, что матч на «Эмирейтс» получится лёгким и воздушным, соперники сыграют в своё удовольствие, постараются забить побольше.

А вот у «Наполи», как мне кажется, иллюзорные шансы имеются. Мы, конечно, знаем, что в Лиге чемпионов «Реал» преображается, однако в чемпионате его игра оставляла удручающее впечатление. В обороне самый настоящий бардак. И это не преувеличение. «Наполи», правда, придётся играть от себя, но ему не привыкать. Главное, что Мертенс всё-таки сможет сыграть, а остановить его в 2017 году редко кому удаётся. Его мы обязательно возьмём в свою команду в предстоящих фэнтези-баталиях.

Напоминаем: чтобы начать игру, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться и собрать команду, первоначально ознакомившись с правилами начисления очков. Затем уже вы можете полноценно болеть за своих игроков.

Начнём комплектование.

Вратарь и оборона


Велика вероятность, что сегодня все команды сумеют отличиться, поэтому я бы не делал серьёзный акцент на одной из оборонительных линий. Стоит взять тех, кто имеет высокие шансы отметиться голевой передачей или забитым мячом. Крайние защитники «Баварии» могут быть очень полезны. У мюнхенцев слева должен выйти Хуан Бернат, который уже дважды забил в нынешней Лиге чемпионов. А в прошедшие выходные в Кёльне испанец не только отличился, но и помог забить Рибери. Справа выйдет Рафинья, раз Лам не сыграет. Бразилец также может нам пригодиться.
Если Нойер всё-таки не сможет выйти на поле, я бы взял Ульрайха из «Баварии», у которого будет много работы.
В тройку оборонцев добавлю и алжирца Гулама. Полагаю, «Наполи» будет растягивать оборону «Реала». Кроссов будет не слишком много, а вот врываний через сдвоенные фланги достаточно. Гулам очень эффективен при атаках, и к тому же часть стандартов неаполитанцев он исполняет.

Место в воротах достаётся Пепе Рейне — для него встречи с «Реалом» всегда максимально принципиальные. Он мадридец, но шанса в родном городе так и не получил, зато много лет провёл в системе «Барселоны». Впрочем, если Нойер всё-таки сыграть не сможет, я бы взял Ульрайха из «Баварии», у которого будет много работы. На его сейвах мы можем накопить несколько бонусов.

Полузащита и атака


Группу атаки каждый волен комплектовать по своему желанию. Выбор здесь чрезвычайно широкий. Я продолжаю настаивать, что у «Наполи» будут шансы в игре с «Реалом». Уверен, что свои два мяча подопечные Сарри забьют. Сколько пропустят? Это уже другой вопрос. Но «Реал» крайне редко не пропускает, поэтому поверю в связку Мертенс — Гамшик. Из стана «сливочных» возьму лишь Роналду. Он не забил в первой игре, да и вообще на его счету лишь два мяча в Лиге чемпионов. Статистику пора подправлять. К тому же отдых должен пойти португальцу на пользу, в выходные он не играл против «Эйбара».
«Реал» крайне редко не пропускает, поэтому поверю в связку Мертенс — Гамшик.
«Арсенал» наверняка полетит на «Баварию» с первых минут, нужно ведь как-то повеселить своих болельщиков. Отыграться не получится, но забить 1-2 мяча вполне реально. Не думаю, что «Бавария» так уж безошибочно будет действовать сзади, да и определённый недонастрой скажется. Надеюсь, что Венгер хотя бы в этот раз не струсит и выпустит с первых минут мотивированного Жиру. Идея с Санчесом на острие провальная, это все давно поняли, за исключением Венгера. «Арсеналу» зачастую не хватает мощи, при этом Жиру продолжает большую часть игр полировать лавку. Если француз выйдет в старте, он обязательно забьёт.

Возможно, «канонирам» удастся солидный старт, не исключаю, что они в счёте поведут. Но тот момент, что они будут постоянно раскрываться, в итоге скажется. У мюнхенцев будет много пространства, и они свои шансы не упустят. Рассчитываю на Алькантару, Роббена и Левандовского.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Наполи ФК Реал Мадрид фэнтези-футбол
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