Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дикий Запад: ЦСКА остановит «Локо», «Динамо» повоюет со СКА

8-го марта празднуют не только женский день, но и старт полуфиналов в Западной конференции Кубка Гагарина. Прогнозируем первые встречи.