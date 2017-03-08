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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. Лига чемпионов. Барселона — ПСЖ, Боруссия Д — Бенфика
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Интригу заказывали? Месси, Неймар и Суарес её воссоздадут!

«Барселона» — «ПСЖ» и «Боруссия» Д — «Бенфика» — эти клубы сегодня определят четвертьфиналистов Лиги чемпионов. Мы же заявляем свою команду!
8 марта 2017, среда. 18:45. Фэнтези
Несколько недель гаданий позади, но мы всё ещё не знаем, сумеет ли «Барселона» отыграть гандикап в четыре мяча перед «ПСЖ» в домашней игре. Были уже и те, кто заверял, что каталонцы способны и на такое чудо. Но большинство склоняется к версии, что Париж выйдет в следующий раунд.

Ещё большая интрига существует в противостоянии дортмундской «Боруссии» и «Бенфики». У лиссабонцев есть
небольшое преимущество, но игроки в букмекерских конторах продолжают ставить значительные суммы на подопечных Тухеля. Оправданно ли? Не уверен. Ощутимые потери понесли жёлто-чёрные в последние дни. Шансы здесь как минимум равные.

Что ж, готовимся к новому игровому дню в дейли фэнтези на платформе DraftOn, собираем свою команду!

Напоминаем, чтобы начать игру, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, собрать команду, первоначально ознакомившись с правилами начисления очков. Затем уже вы можете полноценно болеть за выбранных футболистов.

Вратарь и оборона


Собственно, как и накануне, жду сегодня голов от всех команд, поэтому особенно вкладываться в защитные порядки не стоит. Почему два персонажа из «Бенфики»? Объясню свой выбор. Семеду достаточно дешёв, притом что он один из лучших в стане «орлов» по системе «гол+пас», если брать весь сезон и все турниры. Для крайнего защитника сумасшедшая статистика — 2 гола и 10 голевых передач. Возможно, и сегодня ему удастся убежать и что-то интересное соорудить у ворот Бюрки. Эдерсон Мораес — история иная. Убеждён, что по его воротам будет град ударов, здесь главный расчёт на сейвы кипера лиссабонцев. К тому же он специалист по отражению пенальти. Дважды ему уже били пенальти в этой Лиге чемпионов, но тщетно.
Эдерсон Мораес — специалист по отражению пенальти. Дважды ему уже били пенальти в этой Лиге чемпионов, но тщетно.
Эрик Дурм при схеме с тремя центральными защитниками будет закрывать правую бровку. В минувшие выходные в Бундеслиге он отметился ассистентским баллом. Так что есть резон для покупки молодого немца. Ну а Хорди Альба как всегда будет едва ли не главным помощником барселонского супертрио при создании голевых моментов у ворот «ПСЖ». Один из самых острых защитников мира стоит тех 11 500 у.е., которые мы на него тратим.

Повторюсь, считаю, что все команды сегодня пропустят, потому не делаю акцент на конкретной линии обороны.

Полузащита и атака


Нет у меня уверенности, что «Барселона» сможет покрыть фору, предоставленную «ПСЖ» в первой встрече, но убеждён в том, что она сделает максимум для этого. Предполагаю, что каталонцы забьют минимум трижды. Они поймали свой футбол в последних играх, они злы, и у них по-прежнему достаточно класса, чтобы забить много даже такому распрекрасному парижскому клубу. Естественно, все атакующие акции «Барсы» будут организовываться благодаря трио Месси — Суарес — Неймар. Рискну взять всех троих. Наверняка они будут забивать с передач друг друга.

Наверное, кто-то ангажирует Обамеяйнга или Кавани. Габонец действительно хорош, вот только Дортмунд за пару дней потерял сразу Ройса и Геррейро. Кто теперь будет подносить снаряды Пьер-Эмерику? Шюррле? Тот хорош в роли завершителя, а не ассистента. Возможно, помогут крайние защитник или Кастро, но ситуация для снайпера жёлто-чёрных заметно усложнилась. Кавани? На мой взгляд, от него будет меньше толка, чем от барселонских латиноамериканцев.
Обамейянг действительно хорош, вот только Дортмунд за пару дней потерял сразу Ройса и Геррейро, лучших подносчиков снарядов.
Из средней линии «Барсы» предпочту взять Рафинью. В тех матчах, когда бразилец появляется на поле, он придаёт энергетики командным действиям, старается идти в обводку, обострять. От него мы можем ждать сюрприза, к которому будет не совсем готова оборона «ПСЖ».

Про Шюррле я уже упомянул. Думаю, из всей полузащиты Дортмунда это наилучший вариант. Андре восстановился после травмы и может быть полезен, тем более что теперь Тухеля именно ему доверяет исполнять 11-метровые.

Для того чтобы вписаться в бюджет, предлагаю взять сразу двух хавбеков «Бенфики» — Пицци и Сальвио. Все мы знаем, что оборона Дортмунда далека от идеала. Редкий случай, когда ей удаётся сыграть на ноль. Понятно, что «Боруссии» нужно отыгрываться, она понесётся вперёд, а «орлы» из Лиссабона прекрасно знают, как нужно контратаковать. Тут-то недюжинное мастерство Пицци и Сальвио может пригодиться.
Чтобы вписаться в бюджет, предлагаю взять сразу двух хавбеков «Бенфики» — Пицци и Сальвио.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лионель Месси Луис Суарес Неймар фэнтези-футбол
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