Пока Овечкин молчит, Малкин грозится обогнать Макдэвида

Вратарь: Мартин Джонс, «Сан-Хосе Шаркс» — 9500 у.е.
«Акулы» в последнее время вышли на тропу войны, охотятся на всех подряд. 5 побед в 6 встречах, только «Миннесота» устояла. Вчера была переиграна лучшая команда регулярки — «Вашингтон». Отменно работает большинство у команды ДеБура, но при этом команда из Калифорнии уделяет внимание обороне. На ноль никак не удаётся сыграть, но за те самые 6 матчей в среднем «Сан-Хосе» пропускает менее двух шайб.
Отдельно стоит выделить голкипера Мартина Джонса, который добыл три победы. У него показатель отражённых бросков — 94,6%, что достойно уважения.
Играть «Шаркс» с «Нэшвиллом», который потерпел четыре поражения подряд. На выезде дела совсем плохи. По этому показателю команда из Теннесси в третьем десятке, при этом в плей-офф на сегодняшний день «Предаторз» проходят.
Предполагаю, что «Сан-Хосе» после яркого матча с «Кэпз» будет стараться сбить темп, строго сыграет в обороне. Поэтому Джонс может принести нам немало очков. Добавлю, что он совершенно точно сегодня будет стартовым голкипером «акул».
Показатель отражённых бросков у Мартина Джонса в последних четырёх встречах — 94,6%, что достойно уважения
Защитник: Трой Стечер, «Ванкувер Кэнакс» — 7900 у.е.
У «Питтсбурга» вчера был затяжной матч с «Эдмонтоном», и в другой канадский город он приедет слегка уставшим. Плотный график у «пингвинов», да ещё приходится странствовать по Канаде. Этим и может воспользоваться «Ванкувер», который уже строит команду на будущее. Много молодых игроков выходят на лёд в свитерах «Кэнакс». Просмотр идёт прямо по ходу сезона. Шансы получаются и россияне — Трямкин и Голдобин.
Но сейчас хотел бы отметить 22-летнего Троя Стечера, который получает солидную порцию игрового времени, выходит на большинство. Парень не тушуется. Был у него и не самый положительный отрезок, зато в последних двух матчах на его счету 3 очка. В играх с «Питтсбургом» все стремятся проявить себя с лучшей стороны. И у Стечера как раз будет такая возможность, к тому же «Ванкувер» попросту должен быть свежее.
Защитник: Брент Бёрнс, «Сан-Хосе Шаркс» — 10 700 у.е.
Брент Бёрнс решил совсем уж не позорить нападающих, выступающих в НХЛ, и сбавил в плане количества заброшенных шайб: застыл на отметке 27 голов. Зато результативные передачи раздаёт регулярно — 6 за 6 матчей. Хорошая статистика позволяет ему держаться в топ-5 бомбардирской гонки.
Хоть и не жду очень результативной игры от «Шаркс» именно сегодня, но такого бойца лучше иметь в своей команде. Он в любой момент может выдать такой матч, что заставит жалеть о неверии в его способности.
Нападающий: Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз» — 10 900 у.е.
Александр Овечкин затаился, будто готовится выдать лучший в карьере плей-офф. Александр Великий не гонится за индивидуальными призами в этом году. Да и просто игра у него не идёт. А вот Евгений Малкин, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, буквально летит к званию лучшего бомбардира сезона. Он уже вышел на второе место, догнав Патрика Кейна, но россиянин сыграл на 8 матчей меньше. И до лидера, Коннора Макдэвида, осталось всего 4 балла. А ведь канадец выходил на лёд чаще Джино, и тоже на 8 раз.
Малкин уже обошёл Кросби, и теперь у него лучший в лиге показатель по среднему количеству очков за игру — 1,2. Мимо такого горячего Евгения пройти никак нельзя.
Малкин уже обошёл Кросби, и теперь у него лучший в лиге показатель по среднему количеству очков за игру — 1,2
Нападающий: Свен Берчи, «Ванкувер Кэнакс» — 8600 у.е.
Раз уж есть предпосылки к тому, что матч в «Ванкувере» будет результативным, то возьму форварда из состава «Кэнакс». Есть ощущение, что хозяева будут забивать на желании, а гости — на мастерстве.
Берчи раскрылся в нынешнем сезоне, он третий снайпер своей команды (15 шайб), при этом сыграл на 11 матчей меньше, чем лидер «Кэнакс» по всем главным показателям — Бо Хорват. У канадца 20 шайб и 26 результативных передач.
Парни играют в одном звене, и Хорват, центральный нападающий, чаще ассистирует Берчи, который обладает смачным кистевым броском. Умение швейцарца должно принести нам бонусные баллы.
Нападающий: Таннер Пирсон, «Лос-Анджелес Кингз» — 8500 у.е.
«Вашингтон» после неудачи в Сан-Хосе быстренько перебрался в Лос-Анджелес. Но и в Городе ангелов у него в последних сезонах игра не шла. Шесть последних визитов завершились поражениями. Если положиться на эту статистику, то нам необходим форвард из стана «Кингз». Рискну взять Таннера Пирсона — лучшего бомбардира «королей» в последние две недели (6 очков).
Шесть последних визитов «Вашингтона» в Город ангелов завершились поражениямиУспейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.