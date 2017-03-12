«Лорьян» не «Барселона»: Дракслер и Кавани выместят обиду

Готовимся к новым турнирам по дейли фэнтези на платформе DraftOn, собираем свою команду!
Напоминаем, чтобы начать игру, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, собрать команду, первоначально ознакомившись с правилами начисления очков. Затем уже вы можете полноценно болеть за выбранных футболистов.
Вратарь и оборона
Играют гранды, а значит цены на футболистов кусачие. И даже большой бюджет не позволяет взять всех тех, кого хочется. Придётся искать варианты для экономии. И начну прямо с голкипера. Антонио Адан, вратарь «Бетиса», таков мой выбор. Отличный страж ворот. Не было бы у него испанского паспорта, наверняка бы заиграл в родном «Реале», но там редко ценят своих воспитанников. Против любимой команды Адан сыграет с особым настроем. А вот «сливочные» после эмоционального вояжа в Неаполь вряд ли будут чрезмерно усердствовать в атаке. Они, конечно, забьют, но не слишком много, а Адан может принести нам бонусы за счёт спасений (1 очко даётся за каждые 3 сейва).
Из состава мадридцев можно взять Начо. 10 400 у.е. — это по меркам «галактикос» достаточно дёшево. А «Реал» вполне может сыграть на ноль в обороне. Испанские журналисты отмечают, что Начо сыграет в центре обороны вместе с Рамосом.
«ПСЖ» после барселонской головомойки встретится с аутсайдером Лиги 1 «Лорьяном». Команде Эмери необходимо побеждать, «Монако» темпа не сбавляет. Нет уверенности, что парижане не пропустят, ведь «Лорьян» в атаке играть умеет, это сзади у него беда. Но всё равно предлагаю брать двух крайних защитников из состава действующих чемпионов Франции. В предварительных составах на флангах значатся Менье и Курзава. Поверим. Пользы от них гораздо больше, чем от некоторых хавбеков Парижа. Оба в этом сезоне и забивали и голевые передачи отдавали.
Последний штрих в обороне — римлянин Эмерсон. Тот, как и парижские «винг-бэки», без устали летает по флангу, создаёт массу неприятностей у ворот соперника. Верю и в его атакующие навыки.
Полузащита и атака
Белая ворона в нашей атакующей группе это бразилец Бруно Энрике из «Палермо». Привлекла стоимость, всего 4300 у.е. При этом атакующий полузащитник сицилийцев несколько раз за последние пару месяцев отмечался голевыми передачами. Оборона у «Ромы» не всегда безупречна, Энрике может этим воспользоваться.
Ну а дальше следуют персоны, чьё присутствие в нашей команде и не требует дополнительного объяснения. Дракслер и Кавани — лидеры атакующего звена «ПСЖ». Они разозлены неудачей на «Камп Ноу» и сегодня будут старательно втаптывать в газон бедный «Лорьян» в поисках хоть какой-то моральной компенсации. 2-3 мяча этот дуэт в состоянии соорудить.
И у «Ромы» есть похожая парочка — Салах и Джеко. «Волки» получили два звонких щелчка по носу за неделю — сначала от «Наполи», а затем от «Лиона». Нужно восстанавливать уверенность в собственных силах перед ответной игрой с французскими «ткачами». «Палермо» отлично может выполнить роль боксёрской груши.
Криштиану обязан присутствовать в атакующей тройке. И даже «прайс» 15 100 у.е. никого не должен останавливать. Роналду не играл с «Эйбаром», не забил на «Сан-Паоло». Пришло время утолить голод до забитых мячей, тем более «Реал» играет дома со своим постоянным клиентом, которому дома не уступал с 90-х.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.