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«Лорьян» не «Барселона»: Дракслер и Кавани выместят обиду

Поздние воскресные встречи с участием «ПСЖ», «Реала» и «Ромы» в новых фэнтези-конкурсах. Собираем в одной команде Роналду, Кавани и Джеко.