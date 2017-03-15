Дрожь земли: Фалькао и Мбаппе заставят «Ман Сити» паниковать

Напоминаем, чтобы начать игру, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, собрать команду, первоначально ознакомившись с правилами начисления очков. Затем уже вы можете полноценно болеть за выбранных футболистов.
Вратарь и оборона
Велика вероятность, что в сегодняшних встречах сумеют забить все команды. От «Монако» и «Сити» жду фейерверка. Что касается игры «Атлетико» и «Байера», то гостям нечего терять, они будут играть рискованно. Да и просто «аспириновые» слабо защищаются, к тому же в их составе будут отсутствовать сразу три основных игрока обороны — Хенрикс, Топрак и Та. Нужно искать счастья в атаке. К тому же у «Байера» есть серьёзные исполнители — Беллараби, Чичарито, Брандт, Фолланд. «Атлетико», имея большое преимущество после первой игры, может и сам сыграть достаточно открыто. Нынешний «Байер» бояться не стоит.
В этой связи в линию обороны беру двух крайних защитников «Монако» — Сидибе и Менди, которые постоянно подключаются по флангам и создают угрозы воротам соперника. На их счету в этом сезоне достаточно и голов, и голевых передач.
Пожалуй, всё-таки наилучшие шансы не пропустить в предстоящих поединках у «Атлетико». Этим объясняется выбор в пользу Облака и Хименеса. Уругваец, к слову, на стандартах очень опасен, а у «Байера» на данный момент очень низкорослый состав. Кроме Драговича все остальные на «втором этаже» не короли.
Пожалуй, всё-таки наилучшие шансы не пропустить в предстоящих поединках у «Атлетико».
Полузащита и атака
От «Монако» жду минимум двух забитых мячей. На этот раз поддержка публики не будет питать «Манчестер Сити». А во многом благодаря фантастической атмосфере «Этихада» ему удалось переломить ход первой встречи. Ну и к тому же «Монако» чуть-чуть заигрался. В своих владениях команда Жардима с первых минут начнёт прессинговать соперника, раскачивать оборону гостей по всем направлениям. А позиционно «Сити» защищается слабо. Его шанс только в том, чтобы отнять мяч у соперников. Реально ли это сделать против столь мощного «Монако»? Не уверен. Пока монегаски не добьются счёта, который будет их устраивать, мяча они не отдадут.
Уругваец Хименес на стандартах очень опасен, а у «Байера» на данный момент очень низкорослый состав.«Монако» до безумия разнообразен в своих атаках. У него в составе есть два форварда, которые сейчас по-настоящему в огне. Это опытный Фалькао и тинейджер Мбаппе. Про фланги я уже упомянул. В центре есть потрясающий дирижёр Бернарду Силва, который способен выполнить любую передачу. Всю троицу покупаем для нашей команды.
Забить способен и «Сити». Приобретение Стерлинга и Зане обусловлено этими соображениями. Почему именно эта парочка? Полагаю, свободы у «Манчестера» будет много, «Монако» обречён на риск. У Зане и Стерлинга появятся отличные шансы, чтобы убежать.
Нужны нам кадры и из состава «Атлетико». Без Гризманна трудно представить состав в фэнтези, тем более что Торрес и Гамейро вне игры. Ну а Коке в последних играх регулярно делает голевые передачи. Очнулся он от спячки, и на данный момент испанец предпочтительнее того же Феррейры-Карраско.
Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.