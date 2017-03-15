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175 лет назад 2016
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Дейли фэнтези. ЛЧ. «Монако» — «Ман Сити», «Атлетико М» — «Байер»
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Дрожь земли: Фалькао и Мбаппе заставят «Ман Сити» паниковать

«Монако» и «Ман Сити» грозятся выдать новый шедевр. Готовимся к восхитительному вечеру, собирая команду для баталий в дейли фэнтези.
15 марта 2017, среда. 21:05. Фэнтези
Неделю назад «Барселона» перевернула сознание всех любителей футбола, сумев отыграться с 0:4 в противостоянии с «ПСЖ». Сегодня такая же непростая задача стоит перед «Монако». Он изначально не был фаворитом пары, в отличие от каталонцев, но и задача у него проще. В первой игре подопечные Жардима в увлекательнейшей перестрелке уступили «Манчестер Сити» — 3:5. Убеждён, что у «Монако» очень неплохие шансы выбить английский гранд. На этом и будет основываться мой подход к формированию команды дня в дейли фэнтези на платформе DraftOn. Не забываем и об игре на «Висенте Кальдерон» между «Атлетико» и «Байером», там тоже может быть весело, учитывая манеру игры «аспириновых».

Напоминаем, чтобы начать игру, нужно зайти на сайт, зарегистрироваться, собрать команду, первоначально ознакомившись с правилами начисления очков. Затем уже вы можете полноценно болеть за выбранных футболистов.

Вратарь и оборона


Велика вероятность, что в сегодняшних встречах сумеют забить все команды. От «Монако» и «Сити» жду фейерверка. Что касается игры «Атлетико» и «Байера», то гостям нечего терять, они будут играть рискованно. Да и просто «аспириновые» слабо защищаются, к тому же в их составе будут отсутствовать сразу три основных игрока обороны — Хенрикс, Топрак и Та. Нужно искать счастья в атаке. К тому же у «Байера» есть серьёзные
исполнители — Беллараби, Чичарито, Брандт, Фолланд. «Атлетико», имея большое преимущество после первой игры, может и сам сыграть достаточно открыто. Нынешний «Байер» бояться не стоит.

В этой связи в линию обороны беру двух крайних защитников «Монако» — Сидибе и Менди, которые постоянно подключаются по флангам и создают угрозы воротам соперника. На их счету в этом сезоне достаточно и голов, и голевых передач.

Пожалуй, всё-таки наилучшие шансы не пропустить в предстоящих поединках у «Атлетико». Этим объясняется выбор в пользу Облака и Хименеса. Уругваец, к слову, на стандартах очень опасен, а у «Байера» на данный момент очень низкорослый состав. Кроме Драговича все остальные на «втором этаже» не короли.
Пожалуй, всё-таки наилучшие шансы не пропустить в предстоящих поединках у «Атлетико».

Полузащита и атака


От «Монако» жду минимум двух забитых мячей. На этот раз поддержка публики не будет питать «Манчестер Сити». А во многом благодаря фантастической атмосфере «Этихада» ему удалось переломить ход первой встречи. Ну и к тому же «Монако» чуть-чуть заигрался. В своих владениях команда Жардима с первых минут начнёт прессинговать соперника, раскачивать оборону гостей по всем направлениям. А позиционно «Сити» защищается слабо. Его шанс только в том, чтобы отнять мяч у соперников. Реально ли это сделать против столь мощного «Монако»? Не уверен. Пока монегаски не добьются счёта, который будет их устраивать, мяча они не отдадут.
Уругваец Хименес на стандартах очень опасен, а у «Байера» на данный момент очень низкорослый состав.
«Монако» до безумия разнообразен в своих атаках. У него в составе есть два форварда, которые сейчас по-настоящему в огне. Это опытный Фалькао и тинейджер Мбаппе. Про фланги я уже упомянул. В центре есть потрясающий дирижёр Бернарду Силва, который способен выполнить любую передачу. Всю троицу покупаем для нашей команды.

Забить способен и «Сити». Приобретение Стерлинга и Зане обусловлено этими соображениями. Почему именно эта парочка? Полагаю, свободы у «Манчестера» будет много, «Монако» обречён на риск. У Зане и Стерлинга появятся отличные шансы, чтобы убежать.

Нужны нам кадры и из состава «Атлетико». Без Гризманна трудно представить состав в фэнтези, тем более что Торрес и Гамейро вне игры. Ну а Коке в последних играх регулярно делает голевые передачи. Очнулся он от спячки, и на данный момент испанец предпочтительнее того же Феррейры-Карраско.

Успейте зарегистрироваться и собрать свою команду для участия в новых конкурсах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Радамель Фалькао фэнтези-футбол
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