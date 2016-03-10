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Лица моложе 18 лет не смогут играть в фэнтези-спорт на деньги в Айове

Лица моложе 18 лет не смогут играть в фэнтези-спорт на деньги в Айове
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«Чемпионат» уже сообщал, что Айова приблизилась к полной легализации ежедневного фэнтези-спорта. Власти американского штата рассматривают законопроект о легализации отрасли и занимаются вопросом её регулирования.

Согласно законопроекту, лицам моложе 18 лет не будет позволено играть на наличные деньги, информирует KWWL. Никаких иных ограничений законопроект не предусматривает.

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