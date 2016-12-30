Игроки «Реала» Лукас Васкес и Ковачич пропустят несколько недель из-за травм

Двое игроков «Реала» — нападающийи полузащитник— пополнили лазарет команды и будут вынуждены пропустить ближайшие недели.По данным Marca, ожидается, что оба игрока не смогут помочь «Реалу» в первых нескольких матчах 2017 года.Васкес получил травму правой голени в финальном матче чемпионата мира среди клубов, в то время как у Ковачича растяжение левой лодыжки.Первый матч в 2017 году подопечные Зинедина Зидана проведут 4 января против «Севильи» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.