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25 тыс. будет разыграно в матчах «Арсенала», «Кристал Пэлас» и «Сток Сити»

3 января 2017, вторник. 10:30. Фэнтези
На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам АПЛ за 3 января, в которых будет разыграно 25 тыс.

Самые дорогие игроки турнира — Алексис Санчес ($ 12 300), Месут Озил ($ 11 700) и Лоран Косельни ($ 10 100).

Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.

Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
3 января 2017, вторник
10:30 25 тыс. будет разыграно в матчах «Арсенала», «Кристал Пэлас» и «Сток Сити»
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10:30 25 тыс. будет разыграно в матчах «МЮ», «Ман Сити», «Ливерпуля» и «Саутгемптона»
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10:30 25 тыс. будет разыграно в матче «Халл Сити» — «Эвертон»
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28 декабря 2016, среда
21:56 Опрос: какой вид спорта вы бы хотели видеть в дейли фэнтези?
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27 декабря 2016, вторник
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18:30 Ибрагимович обошёл Азара и Туре, став лучшим игроком понедельника в АПЛ
17:12 Участие Руни в матче с «Мидлсбро» маловероятно из-за травмы бедра
15:30 Стоунс получил повреждение, но должен помочь «Ман Сити» в матче с «Ливерпулем»
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26 декабря 2016, понедельник
18:00 Алдервейрелд, Дембеле и Янссен сыграют с «Саутгемптоном», Ламела пропустит матч
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15:00 Мхитарян и Бейи готовы сыграть в матче «МЮ» — «Сандерленд»
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12:00 Полузащитник «Милана» Монтоливо не вернётся в строй раньше марта
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