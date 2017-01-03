Алексис, Озил и Косельни — самые дорогие игроки вторника в АПЛ

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам АПЛ за 3 января, в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Алексис Санчес ($ 12 300), Месут Озил ($ 11 700) и Лоран Косельни ($ 10 100).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton