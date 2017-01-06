Игрок «Эвертона» Боласье может пропустить около года из-за травмы колена

Полузащитник «Эвертона», который получил травму колена в матче 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1), может потратить на восстановление от повреждения около года.«Восстановление Боласье займёт около 11-12 месяцев. Это большое разочарование для нас, но он вернётся в строй», — цитирует главного тренера команды Рональда Кумана BBC Sport.В декабре стало известно, что Боласье потребуется операция после того, как обследование подтвердило наличие повреждения передней крестообразной связки на правом колене. В текущем сезоне футболист провёл в АПЛ 14 матчей и забил один гол.