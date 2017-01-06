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«Арсенал» на 3-4 недели потерял Коклена из-за травмы подколенного сухожилия

6 января 2017, пятница. 15:00. Фэнтези
Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен пропустит минимум четыре недели из-за травмы, которую получил в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). Футболист был вынужден покинуть поле уже на 28-й минуте.

«У Коклена проблемы с подколенным сухожилием. Он пропустит три-четыре недели. Сегодня будет сделано сканирование. Может быть, мы получим хорошие новости. Но точно будем знать через 48 часов», — цитирует Венгера Metro.

Это уже второе повреждение Коклена в нынешнем сезоне. Ранее футболист пропустил более двух недель из-за травмы колена.
Источник: Metro Сообщить об ошибке
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