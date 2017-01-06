«Арсенал» на 3-4 недели потерял Коклена из-за травмы подколенного сухожилия

Полузащитник «Арсенала»пропустит минимум четыре недели из-за травмы, которую получил в матче 20-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:3). Футболист был вынужден покинуть поле уже на 28-й минуте.«У Коклена проблемы с подколенным сухожилием. Он пропустит три-четыре недели. Сегодня будет сделано сканирование. Может быть, мы получим хорошие новости. Но точно будем знать через 48 часов», — цитирует Венгера Metro.Это уже второе повреждение Коклена в нынешнем сезоне. Ранее футболист пропустил более двух недель из-за травмы колена.