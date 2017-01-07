25 тыс. будет разыграно в матчах «Реала», «Атлетико» и «Севильи»

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Примеры за 7 января, в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Криштиану Роналду ($ 15 100), Карим Бензема ($ 13 200) и Кейлор Навас ($ 13 000).
Наибольший призовой фонд — 3900 — будет разыгран в турнире формата «Один-на-один» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton