Руни, пропустивший из-за травмы три матча «МЮ», вернулся к тренировкам

Нападающий «Манчестер Юнайтед»вернулся к тренировкам с командой в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом», сообщает Mirror.31-летний форвард из-за травмы пропустил три последних матча английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (3:1), «Мидлсбро» (2:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).Руни сможет сыграть в матче с «Редингом», но ожидается, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью даст возможность проявить себя некоторым молодым игрокам.Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Редингом» состоится на стадионе « Траффорд» 7 января. Начало — в 15:30 мск.