Коутиньо и Матип близки к возвращению в строй

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал о состоянии здоровья футболистов в преддверии матча 1/32 финала Кубка Англии с «Плимут Аргайл», который состоится 8 января. Вне игры по-прежнему остаются, Дэниел Старридж и Джеймс Милнер.«Уверен, что на поле появятся новые люди. Старридж? Он до сих пор не тренировался. Вероятно, сегодня он будет тренироваться. Коутиньо и Матип на подходе, но не в этот уик-энд. Милнер? У него есть небольшие проблемы, мы не будем рисковать», — цитирует Клоппа Mirror.Матч «Ливерпуль» — «Плимут Аргайл» начнётся в 16:30 мск.