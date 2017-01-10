Травма защитника «МЮ» Рохо оказалась несерьёзной

Защитник «Манчестер Юнайтед»в ближайшее время вернётся на поле. Как сообщает Daily Record, медобследование не выявило у аргентинского футболиста серьёзных повреждений, и он поможет своей команде в ближайших встречах.Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после разгрома «Рединга» в матче 1/32 финала Кубка Англии (4:0), говоря о характере травмы Рохо, который был заменён на 19-й минуте, высказал предположение, что у игрока могут быть проблемы с мышцами.В текущем сезоне 26-летний футболист провёл в АПЛ 12 матчей.