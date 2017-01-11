Терри пропустит матч «Лестер» — «Челси» из-за дисквалификации

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию на удаление капитана «Челси»в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Питерборо». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:1. На 67-й минуте Терри получил прямую красную карточку. Игру обслуживал Кевин Френд.Лондонцы подали официальный протест, но апелляция синих была отклонена, информирует пресс-служба FA. Таким образом, Терри будет вынужден пропустить субботний выездной матч АПЛ с «Лестером».