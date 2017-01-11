«Бавария» может остаться без Ж. Боатенга до марта

Мюнхенская «Бавария» может лишиться защитникана более длительный срок, чем предполагалось изначально, передаёт Kicker.Согласно информации источника, футболист сборной Германии может выбыть из строя до марта 2017 года.Боатенг 20 декабря подвергся хирургическому вмешательству: ему была прооперирована связка мышц груди. Предполагалось, что повредивший плечо Боатенг пропустит около шести недель.По итогам 16 туров чемпионата Германии Боатенг принял участие в 7 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.