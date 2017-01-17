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На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.

17 января 2017, вторник. 21:11. Фэнтези
В ближайший уик-энд в Европе будет сыграно четыре центральных матча в ведущих европейских лигах: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», «Милан» — «Наполи», «Байер» — «Герта» и «Атлетик» — «Атлетико».

У любителей футбола есть отличная возможность проявить свои экспертные знания и выиграть денежные призы в турнирах с гарантией на платформе для фэнтези-спорта DraftOn.com. В первом конкурсе будет разыгран призовой фонд 9000, во втором — 13 500 , а в третьем — 18 000 . Число участников в каждом турнире ограничено.

Фэнтези-футбол — интеллектуальная стратегическая игра, суть которой очень проста: каждый участник становится менеджером и собирает свою команду из реальных футболистов. Основываясь на своих знаниях, статистике и актуальных новостях, надо распределить виртуальный бюджет на покупку 11 игроков, которые, по мнению менеджера, покажут лучший результат в ближайшей игре. Дальше остаётся смотреть матчи и следить за результатами своей команды онлайн. Нападающий забил гол – четыре очка фэнтези-команде, вратарь отстоял на ноль – заработал четыре очка, защитник отдал голевую передачу – три очка. Побеждает и выигрывает приз менеджер, чья команда в сумме набрала наибольшее количество очков.

В фэнтези-турнире можно играть один на один с другом или другим пользователем, выявить лучшего из шести или 18 менеджеров, а также принять участие во фриролле с неограниченным числом игроков.

На платформе Drafton уже было разыграно более 2 млн! Посмотреть все доступные турниры можно уже сейчас на сайте DraftOn.com.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
17 января 2017, вторник
21:11 На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.
21:00 Собери Кейна, Панарина, Бобровского и Дюшейна в своей команде по матчам НХЛ
17:00 15 тыс. будет разыграно в сегодняшних матчах Кубка Англии
15:30 Нападающий «Арсенала» Жиру готов сыграть с «Бёрнли»
14:00 Победитель «бронзового» конкурса с гарантией стал богаче на 6 тыс.
12:15 Гилрой, Стоа и Щехура — самые дорогие игроки вторника в КХЛ
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах «Спартака», «Трактора» и «Югры»
16 января 2017, понедельник
19:40 Собери Кросби, Овечкина, Прайса и Кучерова в своей команде на ближайшие игры НХЛ
17:06 Игроки «Монако» принесли победу в турнире с гарантией в классе «медь»
15:31 Пуджони, Карнезис и Найнгголан стали лучшими игроками 15 января в Серии А
13:45 Через 9 часов стартуют турниры по матчам «Торино» — «Милан», «Малага» — «Реал С»
12:15 Умарк, Хартикайнен и Гарипов — самые дорогие игроки понедельника в КХЛ
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах «Ак Барса», «СЮ», «Динамо» и «Локомотива»
15 января 2017, воскресенье
15:30 Форвард «Валенсии» Родриго перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев
14:15 Зинченко получил травму
12:45 Игуаин, Кальехон и Дибала — самые дорогие игроки воскресенья в Серии А
11:00 Открыта регистрация на турниры по матчам «Реала», «Валенсии» и «Сельты»
09:30 5 часов осталось до старта турниров по матчам СКА, «Спартака» и «Металлурга» Мг
14 января 2017, суббота
18:00 Полузащитник «Арсенала» Касорла должен вернуться в строй через 2,5 месяца
16:30 Ровно через сутки стартуют конкурсы по главным матчам уик-энда
15:00 Компани готов помочь «Манчестер Сити» в матче с «Эвертоном»
13:30 Алексис, Озил и Зума — самые дорогие игроки субботы в АПЛ
12:00 5 часов осталось до старта турниров по матчам КХЛ за 14 января
10:30 Стартовали конкурсы по матчам «Тоттенхэма», «ПСЖ», «Интера» и «Атлетика»
13 января 2017, пятница
23:48 Успей объединить Панарина, Лундквиста и Кучерова в своей команде по матчам НХЛ
16:30 Продолжается регистрация на конкурсы по главным европейским матчам уик-энда
15:00 Антон Миранчук выбыл из строя на срок от одного до полутора месяцев
14:00 Амума, Эньяма и Эдер — самые дорогие игроки пятницы в Лиге 1
12:15 15 тыс. будет разыграно в матче «Лилль» — «Сент-Этьен»
10:30 Открыта регистрация на конкурсы по матчам ЦСКА, «Авангарда» и «Трактора»
12 января 2017, четверг
23:21 Собери Тарасенко, Ворачека и Радулова в своей команде по матчам НХЛ за 13 января
15:30 200 менеджеров уже зарегистрировались в конкурсах с гарантией на DraftOn
14:00 Роналду, Рамос и Бэйл — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Севилья» — «Реал» и «Милан» — «Торино»
10:30 Открыты конкурсы по матчам «Локомотив» — «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — «Торпедо»
00:04 Собери Кросби, Овечкина и Лайне в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
11 января 2017, среда
19:00 Компани возобновил тренировки с «Манчестер Сити»
17:30 Защитник «Ювентуса» Бонуччи вернулся в строй и готов сыграть с «Аталантой»
16:30 «Бавария» может остаться без Ж. Боатенга до марта
15:00 Терри пропустит матч «Лестер» — «Челси» из-за дисквалификации
14:00 Агуэро, Роналду и Сильва — самые дорогие игроки конкурсов с гарантией
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Барселона» — «Атлетик», «Алавес» — «Депортиво»
10:30 Открыты конкурсы по матчам СКА — «Авангард» и «Металлург» Мг — «Сочи»
10 января 2017, вторник
21:32 Собери Макдэвида, Кейна, Бёрнса и Панарина в своей фэнтези-команде по матчам НХЛ
16:00 Травма защитника «МЮ» Рохо оказалась несерьёзной
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