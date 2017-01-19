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175 лет назад 2016
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Неймар, Месси и Гризманн — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»

19 января 2017, четверг. 14:00. Фэнтези
На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы серии «Кубковые баталии», в которых будет разыграно 25 тыс.

Самые дорогие игроки турнира — Неймар ($ 14 100), Лионель Месси ($ 13 400) и Антуан Гризманн ($ 12 800).

Наибольший призовой фонд — 3900 — будет разыгран в турнире формата «Один-на-один» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.

Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
19 января 2017, четверг
14:00 Неймар, Месси и Гризманн — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Барселоны», «Атлетико» и «Ромы»
10:30 Открыты турниры по матчам ММг — «Авангард», «Торпедо» — «Локо», СКА — «Йокерит»
18 января 2017, среда
22:33 НХЛ на DraftOn: собери Кросби, Малкина, Бёрнса и Радулова в своей команде!
18:00 Вертонген выбыл на неопределённый срок с повреждением связок лодыжки
16:30 Агуэро, Сильва, Кейн и Гризманн — самые дорогие игроки конкурсов с гарантией
15:00 Рафинья не поможет «Барселоне» в матче с «Реалом Сосьедад» из-за травмы
14:00 20 тыс. будет разыграно в матчах «Ливерпуля», «Саутгемптона» и «Ньюкасла»
12:15 Мозякин, Сорокин и Коварж — самые дорогие игроки среды в КХЛ
10:30 Стартовали конкурсы по играм «Ак Барс» — «СЮ», ММг — «Авангард», «Динамо» — ЦСКА
17 января 2017, вторник
21:11 На DraftOn стартуют конкурсы с гарантией, призовой фонд — 40,5 тыс.
21:00 Собери Кейна, Панарина, Бобровского и Дюшейна в своей команде по матчам НХЛ
17:00 15 тыс. будет разыграно в сегодняшних матчах Кубка Англии
15:30 Нападающий «Арсенала» Жиру готов сыграть с «Бёрнли»
14:00 Победитель «бронзового» конкурса с гарантией стал богаче на 6 тыс.
12:15 Гилрой, Стоа и Щехура — самые дорогие игроки вторника в КХЛ
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах «Спартака», «Трактора» и «Югры»
16 января 2017, понедельник
19:40 Собери Кросби, Овечкина, Прайса и Кучерова в своей команде на ближайшие игры НХЛ
17:06 Игроки «Монако» принесли победу в турнире с гарантией в классе «медь»
15:31 Пуджони, Карнезис и Найнгголан стали лучшими игроками 15 января в Серии А
13:45 Через 9 часов стартуют турниры по матчам «Торино» — «Милан», «Малага» — «Реал С»
12:15 Умарк, Хартикайнен и Гарипов — самые дорогие игроки понедельника в КХЛ
10:30 15 тыс. будет разыграно в матчах «Ак Барса», «СЮ», «Динамо» и «Локомотива»
15 января 2017, воскресенье
15:30 Форвард «Валенсии» Родриго перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев
14:15 Зинченко получил травму
12:45 Игуаин, Кальехон и Дибала — самые дорогие игроки воскресенья в Серии А
11:00 Открыта регистрация на турниры по матчам «Реала», «Валенсии» и «Сельты»
09:30 5 часов осталось до старта турниров по матчам СКА, «Спартака» и «Металлурга» Мг
14 января 2017, суббота
18:00 Полузащитник «Арсенала» Касорла должен вернуться в строй через 2,5 месяца
16:30 Ровно через сутки стартуют конкурсы по главным матчам уик-энда
15:00 Компани готов помочь «Манчестер Сити» в матче с «Эвертоном»
13:30 Алексис, Озил и Зума — самые дорогие игроки субботы в АПЛ
12:00 5 часов осталось до старта турниров по матчам КХЛ за 14 января
10:30 Стартовали конкурсы по матчам «Тоттенхэма», «ПСЖ», «Интера» и «Атлетика»
13 января 2017, пятница
23:48 Успей объединить Панарина, Лундквиста и Кучерова в своей команде по матчам НХЛ
16:30 Продолжается регистрация на конкурсы по главным европейским матчам уик-энда
15:00 Антон Миранчук выбыл из строя на срок от одного до полутора месяцев
14:00 Амума, Эньяма и Эдер — самые дорогие игроки пятницы в Лиге 1
12:15 15 тыс. будет разыграно в матче «Лилль» — «Сент-Этьен»
10:30 Открыта регистрация на конкурсы по матчам ЦСКА, «Авангарда» и «Трактора»
12 января 2017, четверг
23:21 Собери Тарасенко, Ворачека и Радулова в своей команде по матчам НХЛ за 13 января
15:30 200 менеджеров уже зарегистрировались в конкурсах с гарантией на DraftOn
14:00 Роналду, Рамос и Бэйл — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Севилья» — «Реал» и «Милан» — «Торино»
10:30 Открыты конкурсы по матчам «Локомотив» — «Ак Барс» и «Салават Юлаев» — «Торпедо»
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