25 тыс. будет разыграно в матчах «Баварии», «Ниццы» и «Депортиво»

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы серии «Пятничный драфт», в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Роберт Левандовски ($ 14 400), Томас Мюллер ($ 13 900) и Давид Алаба ($ 13 400).
Наибольший призовой фонд — 3900 — будет разыгран в турнире формата «Один-на-один» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
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