Иньеста не поможет «Барселоне» в матче с «Эйбаром»

Полузащитник «Барселоны»пропустит матч с «Эйбаром» (22 января) в 19-м туре чемпионата Испании, сообщает официальный сайт каталонского клуба.Медицинское обследование выявило у капитана сине-гранатовых повреждение левой камбаловидной мышцы, которое он получил в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:0). Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике был вынужден заменить Иньесту после первого тайма встречи. Участие Андреса в предстоящих после матча с «Эйбаром» играх будет зависеть от скорости его восстановления.