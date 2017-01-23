Бускетсу диагностировано растяжение связки лодыжки

Полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу диагностировано растяжение боковой коллатеральной связки правой лодыжки, сообщает официальный «твиттер» каталонского клуба. В понедельник игрок пройдёт дополнительное медицинские обследования.Бускетс из-за травмы был вынужден покинуть поле уже на 10-й минуте матча 19-го тура испанской Примеры с «Эйбаром». Хавбек пострадал от удара со стороны полузащитника «Эйбара» Гонсало Эскаланте и продолжить матч не смог. При этом поле 28-летний Бускетс покинул на носилках.