Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хунтелар приступил к тренировкам и вернётся в состав «Шальке» через две недели

26 января 2017, четверг. 16:30. Фэнтези
Нападающий «Шальке-04» Клас-Ян Хунтелар приступил к тренировкам, сообщает интернет-издание Sport1.

Голландский футболист пока совершает беговые упражнения, а его возвращение на поле запланировано на середину февраля.

33-летний Хунтелар выбыл из строя вследствие травмы ноги, полученной им в конце октября на одной из тренировок гельзенкирхенского клуба.

По итогам 17 туров чемпионата Германии Хунтелар принял участие в семи матчах и стал автором одного гола. Сама команда набрала 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
26 января 2017, четверг
16:30 Хунтелар приступил к тренировкам и вернётся в состав «Шальке» через две недели
14:45 Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам с «Баварией»
13:00 Неймар, Месси и Суарес — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
11:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Халл» — «МЮ» и «Барселона» — «Реал Сосьедад»
09:30 Через 5 часов стартуют турниры по матчам «Куньлуня», «Автомобилиста», «Йокерита»
25 января 2017, среда
18:30 Хавбеку «Халл Сити» Мэйсону на восстановление потребуется 6-9 месяцев
17:00 Хамес получил травму и может выбыть из строя на три недели
15:30 Защитник «Шальке» Баба выбыл на долгий срок из-за разрыва крестообразных связок
14:00 Игуаин, Коутиньо и Фабиньо — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
12:15 20 тыс. будет разыграно в матчах «Сельта» — «Реал» и «Эйбар» — «Атлетико»
10:30 Открыты конкурсы по матчам «Динамо» — «СЮ», «Торпедо» — ЦСКА и «Витязь» — ММг
24 января 2017, вторник
19:30 Собери Кросби, Малкина, Тарасенко и Овечкина в своей команде по матчам НХЛ!
18:00 Узнай состав победителя турнира с гарантией для менеджеров со статусом «железо»
16:30 Мэйсон получил перелом черепа и кровоизлияние в мозг в матче с «Челси»
15:00 Кэрролл должен помочь «Вест Хэму» в матче с «Манчестер Сити»
14:00 Лукас Моура, Кавани и Орье — самые дорогие игроки «Кубковых баталий»
12:15 25 тыс. будет разыграно в матчах «Наполи» — «Фиорентина» и «Бордо» — «ПСЖ»
10:30 Открыта регистрация на конкурсы по матчам КХЛ за 24 января
23 января 2017, понедельник
19:45 Собери Бёрнса, Лайне, Овечкина и Кузнецова в своей команде на ближайшие игры НХЛ
18:30 Мощная полузащита принесла победу в двух конкурсах с гарантией
16:45 Бускетсу диагностировано растяжение связки лодыжки
15:00 Полузащитник «ПСЖ» Дракслер получил повреждение
13:45 «Реал» не сможет рассчитывать на Модрича и Марсело в течение месяца
12:15 Мозякин, Сорокин и Коварж — самые дорогие игроки понедельника в КХЛ
10:30 Открыта регистрация на турниры по матчам «Спартак» — ЦСКА и «Локомотив» — ММг
22 января 2017, воскресенье
16:30 Рамос, Рейес и Кроос стали лучшими игроками субботы в Примере
15:00 Защитник «Вест Хэма» Огбонна пропустит остаток сезона из-за травмы колена
13:15 Неймар, Месси и Суарес — самые дорогие игроки воскресенья в Примере
11:30 Касорла, Остин, Уолкотт и другие игроки, которые пропустят воскресные матчи АПЛ
10:45 25 тыс. будет разыграно в матчах «Челси», «Арсенала» и «Лестера»
09:00 Через 5 часов стартуют турниры по матчам «Ювентуса», «Севильи» и «Байера»
21 января 2017, суббота
17:00 Открыта регистрация на турниры по субботним матчам чемпионата Франции
15:30 Через пять часов стартуют конкурсы по главным матчам уик-энда
13:30 Иньеста не поможет «Барселоне» в матче с «Эйбаром»
11:45 Роналду, Рамос и Бензема — самые дорогие игроки субботы в Примере
10:00 15 тыс. будет разыграно в матчах «Реала», «Валенсии» и «Вильярреала»
20 января 2017, пятница
22:32 Кондон, Стин и Грабнер стали лучшими игроками пятницы в НХЛ
16:45 Иньеста получил травму и может пропустить матч с «Эйбаром»
15:00 Продолжается регистрация на конкурсы с гарантией по главным матчам выходных
14:00 Собери Малкина, Кросби, Макдэвида и Кита в своей команде по матчам НХЛ
12:15 Левандовски, Мюллер и Алаба — самые дорогие игроки «Пятничного драфта»
10:30 25 тыс. будет разыграно в матчах «Баварии», «Ниццы» и «Депортиво»
19 января 2017, четверг
20:00 НХЛ на DraftOn: собери Тарасенко, Овечкина и Бобровского в своей команде
18:18 В «Тоттенхэме» ожидают, что Вертонген пропустит из-за травмы шесть недель
15:00 Свен Бендер получил травму и не поможет «Боруссии» Д в матче с «Вердером»
Все новости RSS
Какой вид спорта вы бы хотели видеть в дейли фэнтези?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+