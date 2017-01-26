Хунтелар приступил к тренировкам и вернётся в состав «Шальке» через две недели

Нападающий «Шальке-04»приступил к тренировкам, сообщает интернет-издание Sport1.Голландский футболист пока совершает беговые упражнения, а его возвращение на поле запланировано на середину февраля.33-летний Хунтелар выбыл из строя вследствие травмы ноги, полученной им в конце октября на одной из тренировок гельзенкирхенского клуба.По итогам 17 туров чемпионата Германии Хунтелар принял участие в семи матчах и стал автором одного гола. Сама команда набрала 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице.