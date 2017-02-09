«Атлетико» лишился Година на две недели из-за травмы

Главный тренер мадридского «Атлетико»в ближайшие две недели не сможет рассчитывать на защитника своей команды, сообщает AS.Согласно информации источника, у уругвайского футболиста травма приводящей мышцы. Повреждение Годин получил в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» и был заменён на 49-й минуте игры. Сама встреча завершилась ничьей со счётом 1:1 и выходом каталонской команды в финал.По итогам 21 тура чемпионата Испании Годин принял участие в 20 матчах, став автором 1 гола.