Агуэро, Де Брёйне и Сильва — самые дорогие игроки «Последних матчей туров»

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы серии «Последние матчи туров», в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Серхио Агуэро ($ 13 000), Кевин Де Брёйне ($ 12 900) и Давид Сильва ($ 12 300).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton